Пьяный водитель врезался в магазин в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Впервые его увидели 19 июля в магазине «Магнит» напротив ГДДЮТ. Там он упал и сказал, что просто запнулся. Очевидцы же считают, что он был сильно пьян. Об этом сообщается в паблике «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».
Далее он вышел на улицу и стал садиться в машину за руль. Тагильчане сделали ему замечание о том, что в таком состоянии ездить нельзя. На что его супруга ответила, что ничего страшного не случится, так как они живут в соседнем дворе.
Я сказал, что тут дети и все такое, последствия могут быть серьезные. Он сказал, что они не ездили, а машина стояла, но мы тогда еще не начали снимать, — отметил тагильчанин.
Тогда они сказали, что оставляют машину и пойдут пешком. Тем не менее пьяный мужчина завел машину. Его начали снимать на видео. Заведя машину, он стал выезжать с парковки задним ходом и врезался в магазин, после чего уехал. Тагильчане пожаловались в полицию.