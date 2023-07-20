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Пьяный водитель врезался в магазин в Нижнем Тагиле

20 июля 2023, 09:20
Фото: 1MI
Жители Нижнего Тагила пожаловались на пьяного мужчину, который возле ГДДЮТ врезался в магазин.

Впервые его увидели 19 июля в магазине «Магнит» напротив ГДДЮТ. Там он упал и сказал, что просто запнулся. Очевидцы же считают, что он был сильно пьян. Об этом сообщается в паблике «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».

Далее он вышел на улицу и стал садиться в машину за руль. Тагильчане сделали ему замечание о том, что в таком состоянии ездить нельзя. На что его супруга ответила, что ничего страшного не случится, так как они живут в соседнем дворе.

Я сказал, что тут дети и все такое, последствия могут быть серьезные. Он сказал, что они не ездили, а машина стояла, но мы тогда еще не начали снимать, — отметил тагильчанин.

Тогда они сказали, что оставляют машину и пойдут пешком. Тем не менее пьяный мужчина завел машину. Его начали снимать на видео. Заведя машину, он стал выезжать с парковки задним ходом и врезался в магазин, после чего уехал. Тагильчане пожаловались в полицию.

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#Нижний Тагил#ДТП#Авария#Пьяный мужчина#Дебошир#Происшествия#Елена Озерова
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