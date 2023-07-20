Раскрываемость убийств и покушений в РФ достигла исторического максимума

В 2023 году произошло на 2% меньше преступлений, чем за тот же период в 2022 году. Урон от совершенных преступлений стал ниже на 42,5%. Уровень преступлений против личности снизился на 7,1%. Также сократилось число криминала против собственности и разбоев почти на 12%. Количество правонарушений с оружием стало ниже на 4,3%, рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.