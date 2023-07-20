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Раскрываемость убийств и покушений в РФ достигла исторического максимума

20 июля 2023, 16:23
Фото: Midjourney
С начала 2023 года в России уровень раскрываемости покушений на убийства достиг исторического максимума.

В 2023 году произошло на 2% меньше преступлений, чем за тот же период в 2022 году. Урон от совершенных преступлений стал ниже на 42,5%. Уровень преступлений против личности снизился на 7,1%. Также сократилось число криминала против собственности и разбоев почти на 12%. Количество правонарушений с оружием стало ниже на 4,3%, рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

Раскрываемость убийств и покушений на убийства повысилась до 99%. В общественных местах зафиксировано на 8,3% меньше преступлений, чем в 2022 году. При этом продолжают оставаться актуальными преступления, которые совершаются с использованием компьютерных технологий.

Также проводится профилактика среди тинейджеров. Уровень преступлений, совершенных молодыми людьми до 18 лет, снизился почти на 8%. Также на 8,6% уменьшился уровень преступлений в отношении детей.

Кроме того, количество ДТП в 2023 году снизилось более, чем на треть в сравнении с 2013 годом.

Напомним, с начала 2023 года в Свердловской области было зафиксировано более 30 случаев преступлений в сфере ЖКХ.

Более 30 преступлений в сфере ЖКХ совершено в Свердловской области
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