Раскрываемость убийств и покушений в РФ достигла исторического максимума

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
В 2023 году произошло на 2% меньше преступлений, чем за тот же период в 2022 году. Урон от совершенных преступлений стал ниже на 42,5%. Уровень преступлений против личности снизился на 7,1%. Также сократилось число криминала против собственности и разбоев почти на 12%. Количество правонарушений с оружием стало ниже на 4,3%, рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.
Раскрываемость убийств и покушений на убийства повысилась до 99%. В общественных местах зафиксировано на 8,3% меньше преступлений, чем в 2022 году. При этом продолжают оставаться актуальными преступления, которые совершаются с использованием компьютерных технологий.
Также проводится профилактика среди тинейджеров. Уровень преступлений, совершенных молодыми людьми до 18 лет, снизился почти на 8%. Также на 8,6% уменьшился уровень преступлений в отношении детей.
Кроме того, количество ДТП в 2023 году снизилось более, чем на треть в сравнении с 2013 годом.
Напомним, с начала 2023 года в Свердловской области было зафиксировано более 30 случаев преступлений в сфере ЖКХ.