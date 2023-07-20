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Расселенный дом напротив АЗС сгорел на улице Тагильская в Нижнем Тагиле

20 июля 2023, 03:47
Фото: tagilcity.ru
Вечером 18 июля около 22:00 часов в Нижнем Тагиле горело двухэтажное здание по адресу улица Тагильская, 16.

Сообщение о возгорании пожарные получили около 22:00. На место прибыли 5 пожарных расчетов. Огонь был локализован к 22:28, при этом работать техника закончила около четырех часов утра, сообщили в отделе надзорной деятельности.

Как стало известно, горело двухэтажное здание, ранее расселенное. Пламя повредило деревянные конструкции, кровлю, перекрытия и стены деревянного здания. Местные жители предполагают, что пожар устроили неизвестные, которые в тот вечер прятались в здании от дождя.

Пожар в Нижнем ТагилеПожар в Нижнем Тагиле
Пожар в Нижнем ТагилеПожар в Нижнем Тагиле
Пожар в Нижнем ТагилеПожар в Нижнем Тагиле
Пожар в Нижнем ТагилеПожар в Нижнем Тагиле
Пожар в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Читатели TagilCity.ru поделились кадрами с места происшествия. На нем видно сильное пламя, ливень и пожарных.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Пожар#Инцидент#Тагильская#Расселение#Пожарные#МЧС#Происшествия#Эксклюзив#Юлия Степанова
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