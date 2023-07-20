Расселенный дом напротив АЗС сгорел на улице Тагильская в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
Сообщение о возгорании пожарные получили около 22:00. На место прибыли 5 пожарных расчетов. Огонь был локализован к 22:28, при этом работать техника закончила около четырех часов утра, сообщили в отделе надзорной деятельности.
Как стало известно, горело двухэтажное здание, ранее расселенное. Пламя повредило деревянные конструкции, кровлю, перекрытия и стены деревянного здания. Местные жители предполагают, что пожар устроили неизвестные, которые в тот вечер прятались в здании от дождя.
Читатели TagilCity.ru поделились кадрами с места происшествия. На нем видно сильное пламя, ливень и пожарных.