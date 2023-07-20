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Стоимость электроэнергии в Свердловской области планируется повысить

20 июля 2023, 15:40
Фото: 1MI
В Свердловской области планируют повысить плату за электроэнергию на 6%.

Предложение о повышении стоимости электроснабжения свердловская энергическая комиссия отправила в ФАС для согласования. Так, предлагаемый минимум цены кВт/ч — 5,46 рубля, а максимум — 5,49 рубля. Об этом известно из письма исполняющего обязанности председателя РЭК Владимира Гришанова, пишет «Правда УрФО».

В настоящее время жители региона платят за свет 5,15 рубля киловатт-часа. В письме Гришанова также указано, что данные тарифы определены с учетом прогноза экономического развития РФ на 2024 год, а также на период 2025–2026 годов.

Повысить стоимость электричества могут с 1 июля 2024 года.

Напомним, с начала 2023 года в Нижнем Тагиле на 10,8% увеличилась стоимость квартир. При этом жилье в этом городе продолжает оставаться одним из самых дешевых среди крупных российских городов.

Квартиры подорожали в Нижнем Тагиле за полгода на 10,8%
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Электроэнергия#Плата#Плата за свет#Стоимость#Цена#Повышение тарифов#ЖКХ#Экономика
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