Стоимость электроэнергии в Свердловской области планируется повысить

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Предложение о повышении стоимости электроснабжения свердловская энергическая комиссия отправила в ФАС для согласования. Так, предлагаемый минимум цены кВт/ч — 5,46 рубля, а максимум — 5,49 рубля. Об этом известно из письма исполняющего обязанности председателя РЭК Владимира Гришанова, пишет «Правда УрФО».
В настоящее время жители региона платят за свет 5,15 рубля киловатт-часа. В письме Гришанова также указано, что данные тарифы определены с учетом прогноза экономического развития РФ на 2024 год, а также на период 2025–2026 годов.
Повысить стоимость электричества могут с 1 июля 2024 года.
Напомним, с начала 2023 года в Нижнем Тагиле на 10,8% увеличилась стоимость квартир. При этом жилье в этом городе продолжает оставаться одним из самых дешевых среди крупных российских городов.