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О новой схеме мошенничества через «Госуслуги» рассказала жительница Екатеринбурга

21 июля 2023, 08:39
Фото: 1MI
В Екатеринбурге женщина рассказала о новой схеме мошенничества, при помощи которой ее пытались обмануть телефонные аферисты. Она связана с «Госуслугами».

По словам екатеринбурженки Юлии, ей позвонил якобы телефонный оператор и сказал, что ее номер скоро отключат из-за истечения срока договора, пишет Е1.

Звонивший настаивал, что отключение произойдет всего через несколько часов. Далее ей пришло СМС якобы с сайта «Госуслуги». Мошенник попросил назвать ему цифры.

Женщина же не торопилась называть номер, а пыталась выяснить, на каком основании ее номер отключат. В результате звонок она сбросила, и сама позвонила оператору, который оказался не в курсе таких нововведений.

Считаю, что мошенники таким образом хотели получить доступ к моим «Госуслугам». Как они могли использовать все мои данные оттуда — страшно представить, — заключила Юлия.
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#Екатеринбург#Мошенничество#Телефон#Оператор#Госуслуги#Происшествия#Елена Озерова
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