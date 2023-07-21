О новой схеме мошенничества через «Госуслуги» рассказала жительница Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
По словам екатеринбурженки Юлии, ей позвонил якобы телефонный оператор и сказал, что ее номер скоро отключат из-за истечения срока договора, пишет Е1.
Звонивший настаивал, что отключение произойдет всего через несколько часов. Далее ей пришло СМС якобы с сайта «Госуслуги». Мошенник попросил назвать ему цифры.
Женщина же не торопилась называть номер, а пыталась выяснить, на каком основании ее номер отключат. В результате звонок она сбросила, и сама позвонила оператору, который оказался не в курсе таких нововведений.
Считаю, что мошенники таким образом хотели получить доступ к моим «Госуслугам». Как они могли использовать все мои данные оттуда — страшно представить, — заключила Юлия.