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Установка видеокамер в подъезде довела соседей в Нижнем Тагиле до суда

21 июля 2023, 04:15
Фото: 1MI

Жительница Нижнего Тагила обвинила соседей в слежке с помощью видеокамер

Жители одного из домов в Нижнем Тагиле судились друг с другом из-за установки видеокамер в секции. Супруги в результате выплатят своей оппонентке 25 тысяч рублей.

Конфликт между соседями длится уже несколько лет. По мнению Ольги, супруги Наталья и Дмитрий пытаются ей навредить — оскорбляют, портят имущество и в целом реагируют на нее агрессивно. Женщина утверждает, что они меняли на входной двери в секцию замки, из-за чего она не могла попасть домой. Кроме того, на ее входной двери замки заливали клеем.

Ольга обращалась в полицию. Проводились проверки, но уголовные дела не возбуждали. В августе 2022 года женщина установила в секции две камеры, которые были направлены на ее дверь и щиток. Однако соседи сломали их. Женщина снова обратилась в полицию и соседей привлекли к административной ответственности за порчу имущества.

Позднее, по словам женщины, соседи сами установили камеры, но уже для того, чтобы следить за ней. Ольга обратилась в суд и потребовала взыскать 100 тысяч рублей и демонтировать камеры. Суд установил, что установлены были не камеры, а муляжи. На момент рассмотрения дела они отсутствовали. В результате с супругов было взыскано 50 тысяч рублей.

Они пытались обжаловать решение, но Свердловский областной суд оставил его без изменений.

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