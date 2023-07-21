Установка видеокамер в подъезде довела соседей в Нижнем Тагиле до суда

Позднее, по словам женщины, соседи сами установили камеры, но уже для того, чтобы следить за ней. Ольга обратилась в суд и потребовала взыскать 100 тысяч рублей и демонтировать камеры. Суд установил, что установлены были не камеры, а муляжи. На момент рассмотрения дела они отсутствовали. В результате с супругов было взыскано 50 тысяч рублей.