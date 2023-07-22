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Машина перевернулась после ДТП в Нижнем Тагиле

22 июля 2023, 05:37
Фото: 1MI
На Октябрьском проспекте в Нижнем Тагиле во время ДТП перевернулась машина. Это произошло в утреннее время 21 июля.

По словам очевидцев событий, столкновение произошло между легковым автомобилем и КАМАЗом. На место прибывала скорая и МЧС, рассказал подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил».

Также по словам свидетеля, прохожие пришли на помощь и оказывали помочь специалистам в перевороте авто. По данным очевидцев, пострадавших в этой аварии нет.

На видео, снятом тагильчанкой с балкона соседнего дома, видно, как специалисты перевернули машину. За кадром женщина подмечает, что, вероятно, машину переворачивали пустую — людей. Из-за аварии временно проезд по данному участку дороги был затруднен.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#ДТП#Авария#Легковое авто#МЯС#Происшествия
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