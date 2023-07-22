Машина перевернулась после ДТП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
По словам очевидцев событий, столкновение произошло между легковым автомобилем и КАМАЗом. На место прибывала скорая и МЧС, рассказал подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил».
Также по словам свидетеля, прохожие пришли на помощь и оказывали помочь специалистам в перевороте авто. По данным очевидцев, пострадавших в этой аварии нет.
На видео, снятом тагильчанкой с балкона соседнего дома, видно, как специалисты перевернули машину. За кадром женщина подмечает, что, вероятно, машину переворачивали пустую — людей. Из-за аварии временно проезд по данному участку дороги был затруднен.