Мальчики избили девочек и выстрелили в одну из них из пистолета в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Девочки во дворе расстелили плед и принесли с собой сладости. Подошедшие к ним мальчики забрали еду, на что девочки стали требовать ее вернуть. Один из мальчиков принялся запугивать девочек, достав перцовый баллончик, рассказали в Telegram-канале Злой Екатеринбург».
Потом мальчики стали пинать одну из девочек в грудь и в бедро. По словам одной из очевидиц, девочки обратились к охранникам за помощью, но они не отреагировали на просьбу. Нападавшие сперва ушли, но потом вернулись. Один из них якобы выстрелил из пистолета в девочку. Обеих пострадавших увезли в больницу.
В пресс-службе полиции Екатеринбурга сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.
Напомним, недавно в летнем лагере в Тугулыме несколько подростков избили девятилетнего мальчика. Сотрудники полиции и прокуратуры организовали проверку по факту происшествия.