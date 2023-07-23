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Мальчики избили девочек и выстрелили в одну из них из пистолета в Екатеринбурге

23 июля 2023, 10:22
Фото: Midjourney
Мальчики избили девочек 9-10 лет во дворе жилого дома в Екатеринбурге. Инцидент произошел в Академическом районе.

Девочки во дворе расстелили плед и принесли с собой сладости. Подошедшие к ним мальчики забрали еду, на что девочки стали требовать ее вернуть. Один из мальчиков принялся запугивать девочек, достав перцовый баллончик, рассказали в Telegram-канале Злой Екатеринбург».

Потом мальчики стали пинать одну из девочек в грудь и в бедро. По словам одной из очевидиц, девочки обратились к охранникам за помощью, но они не отреагировали на просьбу. Нападавшие сперва ушли, но потом вернулись. Один из них якобы выстрелил из пистолета в девочку. Обеих пострадавших увезли в больницу.

В пресс-службе полиции Екатеринбурга сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.

Напомним, недавно в летнем лагере в Тугулыме несколько подростков избили девятилетнего мальчика. Сотрудники полиции и прокуратуры организовали проверку по факту происшествия.

Били и снимали на видео: девятилетнего ребенка жестоко избили в лагере в Тугулыме
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