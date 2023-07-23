Мальчики избили девочек и выстрелили в одну из них из пистолета в Екатеринбурге

Потом мальчики стали пинать одну из девочек в грудь и в бедро. По словам одной из очевидиц, девочки обратились к охранникам за помощью, но они не отреагировали на просьбу. Нападавшие сперва ушли, но потом вернулись. Один из них якобы выстрелил из пистолета в девочку. Обеих пострадавших увезли в больницу.