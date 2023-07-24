«Ещё 10 минут и могли бы доставать уже погибших»: в Арамиле спасли двух мужчин

Огнеборцы подоспели к месту вызова и заметили двух людей, находящихся в яме слива воды без сознания. Пожарные удивились размерам входа: септик делился перегородкой на две части, где каждая — по 25 сантиметров. Огнеборцы в обмундировании не смогли провести спасательную операцию.