«Ещё 10 минут и могли бы доставать уже погибших»: в Арамиле спасли двух мужчин

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Огнеборцы подоспели к месту вызова и заметили двух людей, находящихся в яме слива воды без сознания. Пожарные удивились размерам входа: септик делился перегородкой на две части, где каждая — по 25 сантиметров. Огнеборцы в обмундировании не смогли провести спасательную операцию.
Пока пожарные разрабатывали план действий, начальник караула скомандовал спустить два открытых баллона от дыхательных аппаратов к пострадавшим. Такое решение должно было снизить концентрацию токсичных испарений.
Замначальника 113-й пожарно-спасательной части в Арамиле Андрей Крылов прибыл к месту случившегося и включился в работу по спасению местных жителей. Он опустился в септик, повязал веревку на ноги пострадавшим и вместе с коллегами достал свердловчан из ловушки, сообщает telegram-канал «МЧС СВЕРДЛОВСК».
Врачи сказали, что ещё 10 минут и могли бы доставать уже погибших, — сообщил Андрей Крылов.