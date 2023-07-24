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«Ещё 10 минут и могли бы доставать уже погибших»: в Арамиле спасли двух мужчин

24 июля 2023, 08:00
Фото: telegram-канал "МЧС Свердловск"

Двое мужчин едва ли не задохнулись от паров септика в Арамиле

Двое мужчин планировали обработать сливную яму и спустились в нее, однако отравились парами мастики и едва ли не утонули в септике 5 июля. От гибели жителей Арамиля спасли сотрудники пожарной охраны.

Огнеборцы подоспели к месту вызова и заметили двух людей, находящихся в яме слива воды без сознания. Пожарные удивились размерам входа: септик делился перегородкой на две части, где каждая — по 25 сантиметров. Огнеборцы в обмундировании не смогли провести спасательную операцию.

Пока пожарные разрабатывали план действий, начальник караула скомандовал спустить два открытых баллона от дыхательных аппаратов к пострадавшим. Такое решение должно было снизить концентрацию токсичных испарений.

Фото: telegram-канал "МЧС Свердловск"

Замначальника 113-й пожарно-спасательной части в Арамиле Андрей Крылов прибыл к месту случившегося и включился в работу по спасению местных жителей. Он опустился в септик, повязал веревку на ноги пострадавшим и вместе с коллегами достал свердловчан из ловушки, сообщает telegram-канал «МЧС СВЕРДЛОВСК».

Врачи сказали, что ещё 10 минут и могли бы доставать уже погибших, — сообщил Андрей Крылов.
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