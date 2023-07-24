В ДТП на ЕКАД погиб водитель легкового авто

Авария случилась в утреннее время 24 июля на трассе между Верхней Пышмой и Березовским, пишет Е1. Машина марки «ВАЗ-2114» лоб в лоб столкнулась с фурой и отлетела в кювет. Фура же развернулась на дороге таким образом, что перекрыла проезд.