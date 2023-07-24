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В ДТП на ЕКАД погиб водитель легкового авто

24 июля 2023, 10:56
Фото: 1MI
Водитель легкового авто скончался в результате ДТП на ЕКАД. Столкновение произошло с фурой.

Авария случилась в утреннее время 24 июля на трассе между Верхней Пышмой и Березовским, пишет Е1. Машина марки «ВАЗ-2114» лоб в лоб столкнулась с фурой и отлетела в кювет. Фура же развернулась на дороге таким образом, что перекрыла проезд.

Передняя часть легковушки превратилась в груду металла. В ГИБДД Екатеринбурга сказали, что водитель улетевшей машины скончался на месте.

После произошедшего движение на ЕКАД оказалось затруднено. В обе стороны наблюдались пробки.

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#Елена Озерова#ДТП#ЕКАД#Легковое авто#Погиб водитель#18+#Происшествия#Свердловская область#Екатеринбург
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