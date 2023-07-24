В ДТП на ЕКАД погиб водитель легкового авто

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Авария случилась в утреннее время 24 июля на трассе между Верхней Пышмой и Березовским, пишет Е1. Машина марки «ВАЗ-2114» лоб в лоб столкнулась с фурой и отлетела в кювет. Фура же развернулась на дороге таким образом, что перекрыла проезд.
Передняя часть легковушки превратилась в груду металла. В ГИБДД Екатеринбурга сказали, что водитель улетевшей машины скончался на месте.
После произошедшего движение на ЕКАД оказалось затруднено. В обе стороны наблюдались пробки.