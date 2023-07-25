Девочка вылезла из окна многоэтажки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Ребенка заметила одна из местных жительниц. Женщина стала кричать ей, чтобы девочка забралась обратно в квартиру и закрыла окно. В итоге она послушалась. Зачем ребенок полез из окна — неизвестно, пишет Е1.
По словам женщины, эта девочка обычно гуляет со своими друзьями и младшим братом, которому примерно два года. Родителей этих детей она никогда не видела и, по ее предположению, за братом и сестрой нет постоянного присмотра.
Напомним, 27 мая 2023 года маленький мальчик вылез из окна и держался за решетку. Его заметили прохожие. Вскоре в окно высунулся мужчина, который отругал ребенка и забрал его в квартиру.