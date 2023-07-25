tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:31

Published Сегодня, 03:31

Modified Сегодня, 03:31

Updated Сегодня, 03:31

Изображение материала

Девочка вылезла из окна многоэтажки в Екатеринбурге

25 июля 2023, 03:31
Фото: 1MI
Маленькая девочка, находившая на пятом этаже многоэтажного дома в Екатеринбурге, вылезла из окна.

Ребенка заметила одна из местных жительниц. Женщина стала кричать ей, чтобы девочка забралась обратно в квартиру и закрыла окно. В итоге она послушалась. Зачем ребенок полез из окна — неизвестно, пишет Е1.

По словам женщины, эта девочка обычно гуляет со своими друзьями и младшим братом, которому примерно два года. Родителей этих детей она никогда не видела и, по ее предположению, за братом и сестрой нет постоянного присмотра.

Напомним, 27 мая 2023 года маленький мальчик вылез из окна и держался за решетку. Его заметили прохожие. Вскоре в окно высунулся мужчина, который отругал ребенка и забрал его в квартиру.

Маленький ребенок вылез из окна и держался за оконную решетку в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Ребенок выпал из окна многоэтажки в ЕкатеринбургеМать пропавшей девочки из Верхнего Дуброво планируется лишить родительских правДвухлетний ребенок выпал из окна в Нижнем Тагиле
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#18+#Инцидент#Дети#Ребенок#Окно#Многоэтажка#Девочка#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: грязный воздух, эко-бедствие водоема и мертвые деревья
Вчера, 07:54
Офис оформляющей кабальные договоры цессий фирмы закрыт в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:49
Световое шоу на воде впервые пройдет в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:34
В Нижнем Тагиле выбраны площадки, претендующие на благоустройство в 2024 году
Вчера, 15:10
Налоговая инспекция заинтересовалась отсутствием билетов в автобусах Нижнего Тагила
Вчера, 13:17
Засушливая погода в Свердловской области привела к гибели почти 1% посевов
Вчера, 16:31