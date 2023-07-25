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Работницу зажало движущимся частями стана на предприятии в Нижнесергинском районе

25 июля 2023, 10:02
Фото: 1MI
Женщину-слесаря зажало движущимися частями стана во время замены прокатных валков при заводе алюминиевой фольги в Нижнесергинском районе. Свердловчанка получила тяжелые повреждения. Сотрудников осудят за несоблюдение требований по охране труда.

Следствие считает, что инцидент 11 сентября 2022 года произошел в результате «преступной небрежности». Обвиняемые не смогли заблаговременно подготовить технические документы, а также не обеспечили безопасный рабочий процесс. В свою очередь вальцовщик не удостоверился, что его работа на прокатном станке не угрожает другим людям.

Прокуратура вынесла обвинение двум начальникам, а также вальцовщику АО «Уральская фольга». Последнего обвиняют в нарушении должностных инструкций. Далее предстоит судебное заседание, сообщает прокуратура Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Криминал#Завод#Суд#Прокуратура#Травма#Охрана труда
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