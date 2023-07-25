Работницу зажало движущимся частями стана на предприятии в Нижнесергинском районе

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Следствие считает, что инцидент 11 сентября 2022 года произошел в результате «преступной небрежности». Обвиняемые не смогли заблаговременно подготовить технические документы, а также не обеспечили безопасный рабочий процесс. В свою очередь вальцовщик не удостоверился, что его работа на прокатном станке не угрожает другим людям.
Прокуратура вынесла обвинение двум начальникам, а также вальцовщику АО «Уральская фольга». Последнего обвиняют в нарушении должностных инструкций. Далее предстоит судебное заседание, сообщает прокуратура Свердловской области.