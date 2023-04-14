Бабушку-блокадницу зажало между двумя машинами в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
Одним водителем был 20-летний молодой человек, другим оказался мужчина постарше. Они заехали во двор одновременно по узкой дороге. В результате они зажали между своими машинами пожилую женщину, сообщил Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Пострадавшая закричала, что вызовет сотрудников полиции, и оба водителя сразу скрылись. По словам внука пенсионерки, у нее появился большой синяк на ноге.
Также внук попросил помочь ему в поисках водителей, потому что женщина не запомнила номера автомобилей, а свидетелей происшествия не было.
Напомним, 10 марта 2023 года в Нижнем Тагиле водитель автобуса №25 зажал заходившего в салон пожилого мужчину в дверях и протащил его 20 метров. В результате пенсионер упал и ударился головой.