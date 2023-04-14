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Бабушку-блокадницу зажало между двумя машинами в Екатеринбурге

14 апреля 2023, 04:34
Фото: 1MI
93-летнюю бабушку-блокадницу из Екатеринбурга зажали два автомобиля. Происшествие случилось на улице Мичурина во дворе жилого дома.

Одним водителем был 20-летний молодой человек, другим оказался мужчина постарше. Они заехали во двор одновременно по узкой дороге. В результате они зажали между своими машинами пожилую женщину, сообщил Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Пострадавшая закричала, что вызовет сотрудников полиции, и оба водителя сразу скрылись. По словам внука пенсионерки, у нее появился большой синяк на ноге.

Также внук попросил помочь ему в поисках водителей, потому что женщина не запомнила номера автомобилей, а свидетелей происшествия не было.

Напомним, 10 марта 2023 года в Нижнем Тагиле водитель автобуса №25 зажал заходившего в салон пожилого мужчину в дверях и протащил его 20 метров. В результате пенсионер упал и ударился головой.

В Нижнем Тагиле водитель автобуса зажал пенсионера в дверях и протащил по земле
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Бабушка#Пенсионерка#Инцидент#Автомобиль#Пострадавшая#Происшествия
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