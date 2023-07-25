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Стала известна дата прощания с погибшим на СВО военкором из Екатеринбурга

25 июля 2023, 06:51
Фото: Телеграм-канал Ростислава Журавлева
Стало известно, когда пройдет прощание с военкором федерального новостного портала Ростиславом Журавлевым. Похороны состоятся в Екатеринбурге 28 июля. Окончательное место прощания будет известно позднее.

Журналист скончался под обстрелами на месте проведения спецоперации. Информацию обнародовали 22 июля. Еще 4 журналиста были травмированы из-за обстрела Пятихатки кассетными боеприпасами ВСУ. Все военкоры были в единой группе, сообщает официальный канал Минобороны РФ.

Известно, что после кончины Журавлева СК РФ возбудили уголовное дело, а глава СКР Бастрыкин дал поручение отметить работу журналиста посмертной наградой «Доблесть и Отвага», сообщает «КП-Екатеринбург». Тело погибшего в Екатеринбург отвезет его брат.

Военкор из Екатеринбурга погиб на СВО
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#Екатеринбург#Происшествия#Смерть#Военкор#Журналист#Похороны#СВО#Анна Варнакина
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