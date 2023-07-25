Стала известна дата прощания с погибшим на СВО военкором из Екатеринбурга

Журналист скончался под обстрелами на месте проведения спецоперации. Информацию обнародовали 22 июля. Еще 4 журналиста были травмированы из-за обстрела Пятихатки кассетными боеприпасами ВСУ. Все военкоры были в единой группе, сообщает официальный канал Минобороны РФ.