Стала известна дата прощания с погибшим на СВО военкором из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
Журналист скончался под обстрелами на месте проведения спецоперации. Информацию обнародовали 22 июля. Еще 4 журналиста были травмированы из-за обстрела Пятихатки кассетными боеприпасами ВСУ. Все военкоры были в единой группе, сообщает официальный канал Минобороны РФ.
Известно, что после кончины Журавлева СК РФ возбудили уголовное дело, а глава СКР Бастрыкин дал поручение отметить работу журналиста посмертной наградой «Доблесть и Отвага», сообщает «КП-Екатеринбург». Тело погибшего в Екатеринбург отвезет его брат.