Под Екатеринбургом пассажир иномарки вылетел через окно и погиб под колесами ВАЗа

Водитель иномарки ехал на ЕКАД и в какой-то момент наехал на препятствие. Из-за чего пассажир, который ехал на переднем сидении, вылетел на дорогу. В это же время мимо проезжал ВАЗ, и пассажир упал ему под колеса, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.