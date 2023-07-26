Под Екатеринбургом пассажир иномарки вылетел через окно и погиб под колесами ВАЗа

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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Водитель иномарки ехал на ЕКАД и в какой-то момент наехал на препятствие. Из-за чего пассажир, который ехал на переднем сидении, вылетел на дорогу. В это же время мимо проезжал ВАЗ, и пассажир упал ему под колеса, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Водителя, с которым ехал погибший, отвезли в больницу с различными повреждениями. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Автоинспекторы устанавливают обстоятельства и причины случившегося.
Напомним, 24 июля 2023 года на трассе Екатеринбург — Тюмень попал в ДТП 69-летний водитель автомобиля, совершив наезд на стоящий грузовик. Водителя отвезли в больницу, где он скончался.