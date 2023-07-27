Депутат из Челябинска подал в суд на коллегу из-за сравнения с Кончитой Вюрст

Корнев руководит региональным отделением «Гражданского комитета России». Он считает, что популяризация бьюти-процедур, которой занимается Астафьев — «бред и позор». В доказательство своих слов руководитель опубликовал фотожабы, которые сделал в графических редакторах. На них — Астафьев в образе дрэг-квин и победителя «Евровидения», а также скриншоты видеозаписей сеансов по уходу за лицом, опубликованных Сергеем.