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Двухлетняя девочка выпала из окна в Екатеринбурге

27 июля 2023, 12:22
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 2-летняя девочка выпала из окна квартиры в Чкаловском районе. Инцидент произошел в вечернее время 26 июля на улице Кварцевая, 3.

Дома девочка была вместе с мамой и папой. Когда супруги отвлеклись малышка залезла на подоконник и облокотилась на москитную сетку, сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

У ребенка диагностировали множественные травмы. Сейчас девочка находится в реанимации.

Отмечается, что с начала года это уже восьмой случай падения ребенка из окна в Екатеринбурге. Прошлым упавшим ребятам от года до 13 лет. Из них четверо сильно пострадали, а еще четверо умерли.

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#Екатеринбург#Ребенок#Девочка#Реанимация#Падение из окна#Происшествия#Елена Озерова
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