Двухлетняя девочка выпала из окна в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Дома девочка была вместе с мамой и папой. Когда супруги отвлеклись малышка залезла на подоконник и облокотилась на москитную сетку, сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
У ребенка диагностировали множественные травмы. Сейчас девочка находится в реанимации.
Отмечается, что с начала года это уже восьмой случай падения ребенка из окна в Екатеринбурге. Прошлым упавшим ребятам от года до 13 лет. Из них четверо сильно пострадали, а еще четверо умерли.