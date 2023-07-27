Полиция Нижнего Тагила проводит проверку после падения из окна трехлетней девочки

Девочка, выпавшая из окна, воспитывается в благополучной семье. Как сообщил редакции источник, знакомый с семьей пострадавшей, девочка находилась в комнате со старшей сестрой 5-ти лет. Мама в это время занималась домашними делами и не наблюдала за дочками. Также в семье воспитывается старший сын — второклассник.