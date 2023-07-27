Полиция Нижнего Тагила проводит проверку после падения из окна трехлетней девочки

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Девочка, выпавшая из окна, воспитывается в благополучной семье. Как сообщил редакции источник, знакомый с семьей пострадавшей, девочка находилась в комнате со старшей сестрой 5-ти лет. Мама в это время занималась домашними делами и не наблюдала за дочками. Также в семье воспитывается старший сын — второклассник.
У девочки травма затылочной части головы, — сообщил собеседник редакции TagilCity.ru.
В отделе полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по данному факту проводится проверка, сообщили редакции TagilCity.ru.
Напоминаем родителям о необходимости проявления пристального внимания к своим малолетним детям, следить, чтобы дети всегда были под присмотром взрослых, и принимать необходимые меры безопасности для исключения несчастных случаев, — сообщили в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.
Редакция TagilCity.ru публиковала материал о том, как научить ребенка противостоять и не допускать ЧС, в частности, профессиональный спасатель давал рекомендации о том, как обезопасить ребенка от выпадения из окна.