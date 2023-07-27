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Полиция Нижнего Тагила проводит проверку после падения из окна трехлетней девочки

27 июля 2023, 09:53
Фото: Midjourney
Отдел полиции №16 Нижнего Тагила проводит проверку по факту выпадения ребенка из окна второго этажа жилого дома.

Девочка, выпавшая из окна, воспитывается в благополучной семье. Как сообщил редакции источник, знакомый с семьей пострадавшей, девочка находилась в комнате со старшей сестрой 5-ти лет. Мама в это время занималась домашними делами и не наблюдала за дочками. Также в семье воспитывается старший сын — второклассник.

У девочки травма затылочной части головы, — сообщил собеседник редакции TagilCity.ru.

В отделе полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по данному факту проводится проверка, сообщили редакции TagilCity.ru.

Напоминаем родителям о необходимости проявления пристального внимания к своим малолетним детям, следить, чтобы дети всегда были под присмотром взрослых, и принимать необходимые меры безопасности для исключения несчастных случаев, — сообщили в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.
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Редакция TagilCity.ru публиковала материал о том, как научить ребенка противостоять и не допускать ЧС, в частности, профессиональный спасатель давал рекомендации о том, как обезопасить ребенка от выпадения из окна.

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