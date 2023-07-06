Соответственно, мы должны научить ребенка справляться с ситуациями, которые выходят за рамки обыденного опыта. По сути, это то, что принято называть технологиями выживания. Они в том числе есть на воде. Ребенок должен выбрать ту модель поведения, которая с наибольшей вероятностью даст ему шанс на выживание. Если мы говорим про плавание, то тут человек обычно находится лицом вниз и плывет. Это нормально с точки зрения свободного плавания, но не подходит под технологии выживания.