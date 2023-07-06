Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
TagilCity.ru пообщался с профессиональным спасателем Дмитрием Микрюковым из Челябинска. Специалист работает фельдшером скорой помощи, психологом РСЧС, инструктором по первой помощи и спасателей на воде. У Дмитрия большой опыт в спасении и обучении навыкам выживания в чрезвычайных ситуациях. Редакции TagilCity.ru специалист рассказал о том, как прививание особых моделей поведения с раннего детства поможет ребенку во время чрезвычайных ситуациях в течение всей жизни.
Видение собеседника на проблему с детским травматизмом оказалось гораздо глужбе, чем она демонстрируется в информационном поле. По его мнению, вместо красивых памяток, зрелищных картинок и визитов «дядей в форме» для детей важны практические знания, которые нужно прививать с детства. Дмитрий уверяет, что существует общая концепция по формированию у детей навыков выживания.
Надо четко проследить одну важную тенденцию — в экстремальной ситуации мы не поднимаемся до уровня своих ожиданий, а опускаемся на уровень своей подготовки. Я могу о себе думать, какой я невероятный и классный, справлюсь со всем, но действительно ли смогу с этим справится, будет ясно, когда я встречу эту ситуацию, и у меня сработают механизмы.
То же самое работает и у детей. Мы можем им сколько угодно показывать пугающие картинки, рассказывать правила, пусть даже с высоты опыта взрослого человека, но это не работает.
Если бы это работало, мы бы сейчас не сталкивались с тем, с чем мы сталкиваемся. Мы имеем 100% охват по школам, дошкольным учреждениями по проведению уроков по безопасности. Детям показывают картинки, плакаты, приходят дяденьки в форме. А почему мы получаем то, что получаем? Травматизм как и оставался высоким, так и остается, потому что мы не делаем главного — не формируем модель безопасного поведения как навык, как действие, — говорит специалист.
Выкручиваться из экстремальной ситуации ребенку придется не теоретически, а практически, а этого ему не дали. Мы сформировали для себя иллюзию, что мы что-то сделали, отдав на курсы, а самое главное ребенок не знает, уверен Дмитрий Микрюков.
Специалист уверен, что родителям и обществу нужно понимать, что утопичной идеи оградить ребенка от опасности нет.
Здесь еще очень важный глобальный момент, связанный с эволюцией: преодоление опасности — это нормальная стадия эволюционного процесса. Мы должны встречаться с опасностью, должны уметь ее преодолевать. Естественно, для ребенка это должна быть посильная опасность, а не та, с которой и взрослый не справится. Ребенок должен с ними уметь справляться, иначе на выходе мы получим человека, не приспособленного для преодоления трудностей.
По мнению Дмитрия Микрюкова, задача здесь — управлять управляемыми рисками. Сделать так, чтобы опасности, с которыми встретился ребенок, напрямую не угрожали его жизни и здоровью.
Теперь, когда идея про концепцию ясна, можно переходить к практическим действенным советам. Изначально мы формулировали несколько рисков для детей во время летнего периода. Со специалистом было решено остановиться на первых трех.
То, что вы назвали, это некий топ. Особенно, если мы говорим про лето — окна, ДТП и утопление. Это фигурирует во всех инцидентах. К этому можно добавить бытовой травматизм — на детских площадках, гуляние на «заброшках». Лучше сконцентрироваться на определенных темах, чем распыляться на всех подряд. Вероятность возникновения ситуации может быть в любом месте и в любое время. Мы выделяем основные и концентрируем внимание там, идя по принципу «частые случаи происходят часто, а редкие — редко», — отметил Дмитрий Микрюков.
Еще одну тему про нападение собак мы обсуждали с кинологом ранее.
Согласно концепции, предлагаемой Дмитрием Микрюковым, ребенка нужно научить преодолевать опасность, избегать ее при помощи правильных моделей поведения. Этого не достичь, если запретить ребенку купаться вовсе, а также если создать «парниковый эффект» — когда родитель буквально стоит над ребенком и не дает ему сделать движений вправо-влево, обвесив его надувными шапками и нарукавниками.
Нужно сформировать модель поведения относительно самого взрослого. На кого смотрят наши дети? Если я как родитель показываю неправильную модель поведения, купаясь на непредназначенных для купания диких пляжах, заплывая за буйки и прыгая со скалы, то ребенок перенимает эту модель поведения, — говорит наш собеседник.
Помимо этого, ребенку нужно обладать навыками плавания. По мнению Дмитрия Микрюкова, ребенка нужно обучать эффективно держать себя на воде, как только позволит возраст. При этом не имеются в виду спортивные секции с ориентацией на олимпийские достижения.
Это может сделать сам взрослый, либо в кружках, где ребенка действительно чему-то научат. Еще важно, умение плавать — не всегда гарант того, что человек не утонет. По статистике, 80% утонувших взрослых и детей умели плавать. Помимо навыков плавания нам ребенку нужно прививать умение действовать в экстремальной для себя ситуации, — уверяет профессиональный спасатель.
По его мнению, одно дело, когда ты плывешь по гладкой воде бассейна, где тебе никто не мешает, вода комфортной температуры, ни о каких волнах речи нет. Другое — когда по какой-то причине ты находишься на открытом водоеме, где усилился ветер, поднялась волна и что-то тебе мешает передвигаться. В такой ситуации зачастую не хватает опыта ее преодоления.
Соответственно, мы должны научить ребенка справляться с ситуациями, которые выходят за рамки обыденного опыта. По сути, это то, что принято называть технологиями выживания. Они в том числе есть на воде. Ребенок должен выбрать ту модель поведения, которая с наибольшей вероятностью даст ему шанс на выживание. Если мы говорим про плавание, то тут человек обычно находится лицом вниз и плывет. Это нормально с точки зрения свободного плавания, но не подходит под технологии выживания.
Если мы попадаем в ситуацию экстремального характера в воде, то там становится тяжело дышать из-за попадания воды в дыхательные пути. Здесь правильная модель поведения — переворачивание на спину, чтобы дыхательные пути были в воздушной среде. Такая модель поведения дает больше шансов на выживание, — рекомендует спасатель.
Такие навыки нужно прививать с раннего возраста, уверен Дмитрий Микрюков. Это абсолютно правильный подход. Дети как губки впитывают информацию и по мере взросления им дается все больше и больше навыков, поэтому в подростковом возрасте мы сможем говорить о человеке с набором навыков, необходимых в чрезвычайной ситуации. У более старших детей устоявшиеся модели поведения нужно менять.
Как константа, мы всегда имеем то, что ребенок выпал из окна, получил травмы или погиб. Но причины или мотивы выпадения из окон всегда разные, уверен спасатель.
Если говорить о совсем маленьких детях, то правильная модель поведения — установить дома механизмы барьерного типа (замки, козырьки и т. д.).
У ребенка 6-7 лет правильным будет сформировать модель, показывать, рассказывать и прививать навык «как действовать, если…» или «как действовать не надо». Нужно дать своими руками потрогать ту самую опасность под контролем взрослого человека. Например, дать облокотиться на сетку в безопасном месте — дома или на этаже нулевого уровня. Ребенок облокачивается и понимает, что сетка проваливается. У ребенка формируется навык поведения, что так делать не надо, — советует Дмитрий Микрюков.
Любая опасность должна прививаться ребенку на уровне навыка, говорит специалист. Говоря о дорожно-транспортном травматизме, одно дело — показывать ребенку картинки, как правильно переходить дорогу, другое — взять ребенка за руку и пойти с ним и показывать на конкретном месте какие опасности есть.
Чтобы он их видел, ощущал, чтобы у него сработали все сенсорики и восприняли эту опасность в реале. Там уже формировать у него определенную модель поведения: показать, как нужно переходить, как нужно смотреть по сторонам даже на зеленый сигнал светофора, — поясняет Дмитрий.
Травматизм на дорогах увеличился с использованием электросамокатов. По мнению нашего собеседника, у ребенка нужно сформировать у ребенка правильное поведение на самокате: как правильно встать, как правильно поехать и обязательно — как правильно упасть.
С ребенком нужно встать на этот самокат, по отдельности, в том возрасте, когда уже безопасно и на уровне безопасного пространства начать вместе учиться управлять этим транспортным средством. Если не научить правильно падать, то при падении есть риск получить серьезную травму. Это страшно представляется родителю, но если это произойдет, любой родитель хотел, чтобы это было правильно, а не упал и не свернул все, что можно свернуть, — отмечает спасатель.
Правильное падение — это всегда группировка. По возможности, если я еще могу контролировать падение, то нужно падать на бок, а не на живот или спину. Задача — сгруппироваться, когда конечности прижимаются к себе, а голова — к туловищу. Мы инстинктивно выкидываем руки, ноги, когда падаем, это очень часто приводит к повреждению конечностей. В этом случае мы говорим о минимизации серьезных травм, а не об их исключении.
При катании на самокате, будет здорово, если на ребенке будут средства безопасности — шлем, налокотники и наколенники. Это не значит, что мы ребенка гиперопекаем, мы надеваем на него современные средства защиты для минимизации типовых травм. Гиперопека — это не позволять ребенку встать на самокат из-за боязни падения.