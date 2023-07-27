На 10 миллионов рублей обманута заслуженный врач из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Пострадавшую зовут Ольгу, ей 65 лет. Звонившие ей злоумышленники представились сотрудниками ФСБ. Они сказали, что ее деньги, а также средства ее супруга, хотят похитить аферисты. Поэтому их лучше всего было бы перевести на «безопасные» счета.
В результате женщина перевела злоумышленникам два миллиона рублей накоплений. Об этом сообщает «Ural Mash».
Далее аферисты убедили доктора оформить на себя пять кредитов на семь миллионов рублей. Женщина сделала это и все деньги перевела звонившим мошенникам.
Поняв, что ее обманули, пострадавшая обратилась в полицию. Даже после этого аферисты позвонили ей еще раз, но на этот раз на звонок ответил полицейский.
После всего произошедшего у врача начались проблемы с сердцем. Деньги она копила на долгожданный отпуск и ремонт квартиры.