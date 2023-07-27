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На 10 миллионов рублей обманута заслуженный врач из Екатеринбурга

27 июля 2023, 12:49
Фото: 1MI
В Екатеринбурге мошенникам удалось обмануть заслуженного врача. В общей сложности у него похитили 10 миллионов рублей.

Пострадавшую зовут Ольгу, ей 65 лет. Звонившие ей злоумышленники представились сотрудниками ФСБ. Они сказали, что ее деньги, а также средства ее супруга, хотят похитить аферисты. Поэтому их лучше всего было бы перевести на «безопасные» счета.

В результате женщина перевела злоумышленникам два миллиона рублей накоплений. Об этом сообщает «Ural Mash».

Далее аферисты убедили доктора оформить на себя пять кредитов на семь миллионов рублей. Женщина сделала это и все деньги перевела звонившим мошенникам.

Поняв, что ее обманули, пострадавшая обратилась в полицию. Даже после этого аферисты позвонили ей еще раз, но на этот раз на звонок ответил полицейский.

После всего произошедшего у врача начались проблемы с сердцем. Деньги она копила на долгожданный отпуск и ремонт квартиры.

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