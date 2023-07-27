На 10 миллионов рублей обманута заслуженный врач из Екатеринбурга

Поняв, что ее обманули, пострадавшая обратилась в полицию. Даже после этого аферисты позвонили ей еще раз, но на этот раз на звонок ответил полицейский.



После всего произошедшего у врача начались проблемы с сердцем. Деньги она копила на долгожданный отпуск и ремонт квартиры.