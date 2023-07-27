Сотрудница Демидовской больницы в Нижнем Тагиле лишилась миллиона из-за лжеброкеров

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Жертве позвонил неизвестный и предложил стать инвестором. Получив согласие, женщину зарегистрировали на площадке для брокеров, где ее уговорили внести крупную сумму на депозит. Поверив в успех, потерпевшая заняла средства в банке.
В течение двух месяцев ей обещали крупную прибыль, рассказывая о росте стоимости мифических акций, но в итоге поставили перед фактом — деньги вывести нельзя. После этого женщина написала заявление в полицию, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».
Там напомнили, что не стоит отвечать на входящие звонки с подозрительных номеров. При общении следует понимать, что преступники давно научились подделывать данные номеров телефонов и получать личную информацию о жертве.