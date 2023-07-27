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Сотрудница Демидовской больницы в Нижнем Тагиле лишилась миллиона из-за лжеброкеров

27 июля 2023, 13:45
Фото: 1MI
51-летняя сотрудница Перинатального центра Демидовской городской больницы в Нижнем Тагиле стала жертвой мошенников. Женщина потеряла порядка одного миллиона рублей, решив заработать на торговле ценными бумагами.

Жертве позвонил неизвестный и предложил стать инвестором. Получив согласие, женщину зарегистрировали на площадке для брокеров, где ее уговорили внести крупную сумму на депозит. Поверив в успех, потерпевшая заняла средства в банке.

В течение двух месяцев ей обещали крупную прибыль, рассказывая о росте стоимости мифических акций, но в итоге поставили перед фактом — деньги вывести нельзя. После этого женщина написала заявление в полицию, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Там напомнили, что не стоит отвечать на входящие звонки с подозрительных номеров. При общении следует понимать, что преступники давно научились подделывать данные номеров телефонов и получать личную информацию о жертве.

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#Ирина Кирилова#Мошенник#18+#Полиция#Больница#Криминал#Нижний Тагил
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