Сотрудница Демидовской больницы в Нижнем Тагиле лишилась миллиона из-за лжеброкеров

В течение двух месяцев ей обещали крупную прибыль, рассказывая о росте стоимости мифических акций, но в итоге поставили перед фактом — деньги вывести нельзя. После этого женщина написала заявление в полицию, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».