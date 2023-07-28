Стало известно о состоянии выпавшей из окна девочки из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Сейчас девочка находится в медицинском учреждении Екатеринбурга под присмотром медиков.
Все хорошо. Вика (имя изменено, — прим. ред.), а пока в больнице, но их скоро выпишут. Еще около месяца придется посидеть на больничном, а так все нормально, — сообщил редакции TagilCity.ru собеседник, знакомый с семьей пострадавшей девочки.
Напомним, девочка выпала из окна второго этажа дома по улице Циолковского. Мама находилась в это время в другой комнате, пока малышка играла со старшей сестрой. В семье воспитывается три ребенка.