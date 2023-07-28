tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Изображение материала

Стало известно о состоянии выпавшей из окна девочки из Нижнего Тагила

28 июля 2023, 09:56
Фото: Midjourney
3-летняя девочка, которая выпала из окна второго этажа 25 июля, находится в больнице под наблюдением медиков. Как рассказал TagilCity.ru собственный источник, жизни ребенка ничего не угрожает.

Сейчас девочка находится в медицинском учреждении Екатеринбурга под присмотром медиков.

Все хорошо. Вика (имя изменено, — прим. ред.), а пока в больнице, но их скоро выпишут. Еще около месяца придется посидеть на больничном, а так все нормально, — сообщил редакции TagilCity.ru собеседник, знакомый с семьей пострадавшей девочки.

Напомним, девочка выпала из окна второго этажа дома по улице Циолковского. Мама находилась в это время в другой комнате, пока малышка играла со старшей сестрой. В семье воспитывается три ребенка.

Сейчас в Екатеринбурге: трехлетняя девочка выпала из окна в центре Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Читайте также:
Полиция Нижнего Тагила проводит проверку после падения из окна трехлетней девочкиМаленький ребенок вылез из окна и держался за оконную решетку в Нижнем ТагилеРебенок выпал из окна многоэтажки в Екатеринбурге
#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свердловская область#Инцидент#Полиция#Дети#Ребенок#Больница#Происшествия#Общество#Эксклюзив
Подпишитесь
Талант за решеткой. Заключенные в колониях Тагила читают рэп и стихи Маяковского
Сегодня, 07:08
«Чтобы не позориться»: «Новая линия» забрала иск против виновника ДТП в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:21
Жители Нижнего Тагила могут оценить качество работы общественного транспорта
Вчера, 13:54
Попавшийся на коррупции Летников утвердил новый состав антикоррупционной комиссии ГГО
Сегодня, 08:31
Жители поселка Первомайский под Тагилом пожаловались на затянутый ремонт в больнице
Вчера, 12:23
Жара придет в Нижний Тагил в выходные
Сегодня, 08:29