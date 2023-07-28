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Жертв «специалистов прямых продаж» ищут в Нижнем Тагиле

28 июля 2023, 12:50
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

27 тысяч рублей украли продавцы огнетушителей из квартиры пенсионерки в Нижнем Тагиле

Жертв мошенников, которые представлялись специалистами прямых продаж, ищут в Нижнем Тагиле.

В настоящий момент возбуждены уголовные дела по факту кражи денег из квартир пенсионеров. Молодые люди ходили по квартирам пожилых граждан и предлагали им купить порошковые огнетушители. А когда они уходили, пенсионеры недосчитывались своих сбережений. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

К примеру, 87-летняя пенсионерка рассказала, что молодые люди активно уговаривали ее купить огнетушитель. Она отказалась, однако после ухода молодых людей из ее квартиры она обнаружила, что с собой они прихватили 27 тысяч рублей.

Подозреваемые задержаны — это 18-летняя девушка, 20-летний парень и 29-летний мужчина. Все они из другого города и работали на некоего мужчину из Екатеринбурга.

Следствие полагает, что обманутых может быть больше. Жертв аферистов просят позвонить по телефону: (3435)97-68-02.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Уголовное дело#Мошенники#Пенсионеры#Криминал
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