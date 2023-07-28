Жертв «специалистов прямых продаж» ищут в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В настоящий момент возбуждены уголовные дела по факту кражи денег из квартир пенсионеров. Молодые люди ходили по квартирам пожилых граждан и предлагали им купить порошковые огнетушители. А когда они уходили, пенсионеры недосчитывались своих сбережений. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
К примеру, 87-летняя пенсионерка рассказала, что молодые люди активно уговаривали ее купить огнетушитель. Она отказалась, однако после ухода молодых людей из ее квартиры она обнаружила, что с собой они прихватили 27 тысяч рублей.
Подозреваемые задержаны — это 18-летняя девушка, 20-летний парень и 29-летний мужчина. Все они из другого города и работали на некоего мужчину из Екатеринбурга.
Следствие полагает, что обманутых может быть больше. Жертв аферистов просят позвонить по телефону: (3435)97-68-02.