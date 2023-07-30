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Автобус с пассажирами попал в ДТП под Екатеринбургом

30 июля 2023, 08:01
Фото: 1MI
На Кольцовском тракте под Екатеринбургом произошла авария: столкнулись автобус с пассажирами и машина.

Согласно кадрам с места событий, транспорт совершал поворот, когда в него влетела легковая машина, пишет Е1.

Внутри находились пассажиры. После случившегося они вышли из автобуса и собрались вокруг. Отмечается, что автобус — служебный. Он ехал с рабочими Ozona или «Пятерочки».

В ГИБДД отметили, что в аварии нет пострадавших.

Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом 27-летний водитель с пассажирами врезался в дерево. В результате автомобилиста и его 21-летнего пассажира госпитализировали, а еще один человек — 26-летний мужчина — скончался на месте ЧП.

Пассажир погиб в ДТП иномарки и дерева под Екатеринбургом
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#Екатеринбург#Автобус#Пассажиры#ДТП#Елена Озерова#Авария#Происшествия
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