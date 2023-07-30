Пассажир погиб в ДТП иномарки и дерева под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Известно, что иномарка врезалась в дерево, в результате чего погиб 26-летний пассажир. Он не дождался приезда скорой помощи. Еще двое — водитель и другой пассажир были госпитализированы, сообщили в Госавтоинспекции.
По данным ведомства, водитель автомобиля Citroen C2 не обеспечил контроль за движением транспортного средства и съехал с проезжей части. Водителю 27 лет, а выжившему пассажиру — 21.
Стаж вождения автолюбителя составляет семь лет. Он был трезв.