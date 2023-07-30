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Пассажир погиб в ДТП иномарки и дерева под Екатеринбургом

30 июля 2023, 06:50
Фото: 1MI
Под Екатеринбургом водитель иномарки врезался в дерево. В результате погиб пассажир. Это произошло в поселке Шабры.

Известно, что иномарка врезалась в дерево, в результате чего погиб 26-летний пассажир. Он не дождался приезда скорой помощи. Еще двое — водитель и другой пассажир были госпитализированы, сообщили в Госавтоинспекции.

По данным ведомства, водитель автомобиля Citroen C2 не обеспечил контроль за движением транспортного средства и съехал с проезжей части. Водителю 27 лет, а выжившему пассажиру — 21.

Стаж вождения автолюбителя составляет семь лет. Он был трезв.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Водитель#ДТП#Дерево#Происшествия
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