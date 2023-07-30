Двое детей пострадали в аварии в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
За рулем отечественного авто находился 38-летний мужчина. По предварительной информации, он ехал по второстепенной дороге и не уступил дорогу машине марки Citroën Jumpy. За рулем этого авто находился его ровесник.
Пострадали три человека, все они пассажиры Lada: 51-летняя женщина, 15-летняя девочка и 12-летний мальчик. Их госпитализировали.
Оба водителя были трезвы. Сотрудники ГАИ разбираются в обстоятельствах инцидента.