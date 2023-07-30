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Двое детей пострадали в аварии в Свердловской области

30 июля 2023, 10:20
Фото: 1MI
В Артинском районе Свердловской области в ДТП пострадали два ребенка. Водитель авто Lada не уступил дорогу другой машине, произошло столкновение.

За рулем отечественного авто находился 38-летний мужчина. По предварительной информации, он ехал по второстепенной дороге и не уступил дорогу машине марки Citroën Jumpy. За рулем этого авто находился его ровесник.

Пострадали три человека, все они пассажиры Lada: 51-летняя женщина, 15-летняя девочка и 12-летний мальчик. Их госпитализировали.

Оба водителя были трезвы. Сотрудники ГАИ разбираются в обстоятельствах инцидента.

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#Елена Озерова#Дети#Свердловская область#Авария#ДТП#ДТП с участием детей#Происшествия
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