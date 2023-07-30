Жители Краснотурьинска попали в ДТП на Серовском тракте

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
В субботу в 12.30 63-летний водитель машины Nissan решил совершить обгон, но не удостоверился в безопасности этого маневра, сообщили в Госавтоинспекции.
В результате на встречке он столкнулся с иномаркой, которая поворачивала налево. За рулем находилась 47-летняя женщина, ее машину отбросило с дороги.
Пострадала пассажирка Nissan, которой 67 лет. Ее госпитализировали с сотрясением мозга. За рулем этой иномарки находился мужчина со стажем вождения 24 года. Он из Краснотурьинска.
Во второй машине никто не пострадал. Оба водителя раньше не привлекались к ответственности за нарушение ПДД и оба были трезвы.