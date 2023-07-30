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Жители Краснотурьинска попали в ДТП на Серовском тракте

30 июля 2023, 09:07
Фото: Госавтоинспекция по Свердловской области
На Серовском тракте произошло ДТП. Пострадали жители Краснотурьинска.

В субботу в 12.30 63-летний водитель машины Nissan решил совершить обгон, но не удостоверился в безопасности этого маневра, сообщили в Госавтоинспекции.

В результате на встречке он столкнулся с иномаркой, которая поворачивала налево. За рулем находилась 47-летняя женщина, ее машину отбросило с дороги.

Фото: Госавтоинспекция по Свердловской области

Пострадала пассажирка Nissan, которой 67 лет. Ее госпитализировали с сотрясением мозга. За рулем этой иномарки находился мужчина со стажем вождения 24 года. Он из Краснотурьинска.

Во второй машине никто не пострадал. Оба водителя раньше не привлекались к ответственности за нарушение ПДД и оба были трезвы.

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#Елена Озерова#ДТП#Авария#Серовский тракт#Сотрясение мозга#Происшествия#Свердловская область
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