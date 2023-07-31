14-летний юноша утонул на «собачьем пляже» в Заречном

Со слов отдыхающих тот в день горожан, они услышали крики отца юноши, который кричал: «Где мой сын?». Другие местные жители утверждают, что молодой человек находился на пляже в составе группы из трех подростков, то есть совершеннолетних людей с ними не было. Соответствующая информация появилась в сообществе «Подслушано Заречный» и telegram-каналах.