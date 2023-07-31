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14-летний юноша утонул на «собачьем пляже» в Заречном

31 июля 2023, 03:55
Фото: "Подслушано Заречный" ВКонтакте

14-летний юноша утонул в Заречном

Плавательное средство, на котором отдыхал 14-летний юноша, перевернулось в Заречном. Молодой человек утонул на «собачьем пляже». О трагедии стало известно накануне, 30 июля.

В день инцидента свердловчанин плавал на сапборде без средств личной страховки. Тело жителя Заречного достали со дна водолазы. На месте случившегося работают представители СК и других специализированных служб.

Со слов отдыхающих тот в день горожан, они услышали крики отца юноши, который кричал: «Где мой сын?». Другие местные жители утверждают, что молодой человек находился на пляже в составе группы из трех подростков, то есть совершеннолетних людей с ними не было. Соответствующая информация появилась в сообществе «Подслушано Заречный» и telegram-каналах.

Фото: "Подслушано Заречный" ВКонтакте
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