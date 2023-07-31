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Водитель Audi в Кировграде уходил от погони и врезался в бетонные блоки

31 июля 2023, 05:22
Фото: 1MI
Владелец Audi предпринял попытку скрыться от сотрудников правоохранительных органов, которые устроили погоню, однако врезался в бетонные блоки. Авария случилась на улице Свердлова в Кировграде. Пострадал только водитель.

Местные жители утверждают, что после столкновения автовладельца доставили в медицинское учреждение. Инцидент произошел в вечернее время суток. Об этом сообщает издание Ура.ру.

Очевидцы уверены, что владелец иномарки был пьян. В результате наезда на бетонные блоки он получил травму ноги. Автомобиль получил критические повреждения.

На данный момент правоохранители не комментировали произошедшее в Кировграде ДТП.

Водитель иномарки уснул за рулем в Первоуральске и попал в ДТП. Пострадали 9 человек
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Ранее стало известно, что водитель уснул за рулем в Первоуральске и спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. Пострадали 9 человек.

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#Анна Варнакина#ДТП#Авария#Пьяный водитель#Больница#Кировград
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