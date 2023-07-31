Водитель Audi в Кировграде уходил от погони и врезался в бетонные блоки

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Местные жители утверждают, что после столкновения автовладельца доставили в медицинское учреждение. Инцидент произошел в вечернее время суток. Об этом сообщает издание Ура.ру.
Очевидцы уверены, что владелец иномарки был пьян. В результате наезда на бетонные блоки он получил травму ноги. Автомобиль получил критические повреждения.
На данный момент правоохранители не комментировали произошедшее в Кировграде ДТП.
Ранее стало известно, что водитель уснул за рулем в Первоуральске и спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. Пострадали 9 человек.