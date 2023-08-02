Лже-силовик позвонил жительнице Екатеринбурга и позвал к телефону мертвого человека

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Звонивший представился сотрудником полиции, после чего потребовал передать телефон погибшему. Известно, что Александр, которому звонили, числится ушедшим из жизни на протяжении полутора лет. Возникшая ситуация огорчила жительницу Екатеринбурга.
Девушка записала звонок и опубликовала в telegram-канале «Злой Екатеринбург». На записи слышно, что мужчина угрожает поднявшей трубку свердловчанке уголовной ответственностью. В конечном счете звонивший сообщил о том, что якобы направляет группу оперативников в дом к жительнице столицы Свердловской области.