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Лже-силовик позвонил жительнице Екатеринбурга и позвал к телефону мертвого человека

2 августа 2023, 10:01
Фото: Midjourney
Жительница Екатеринбурга рассказала о том, что ей звонил ложный представитель силовых структур — он требовал, чтобы к телефону подошел ныне мертвый человек.

Звонивший представился сотрудником полиции, после чего потребовал передать телефон погибшему. Известно, что Александр, которому звонили, числится ушедшим из жизни на протяжении полутора лет. Возникшая ситуация огорчила жительницу Екатеринбурга.

Девушка записала звонок и опубликовала в telegram-канале «Злой Екатеринбург». На записи слышно, что мужчина угрожает поднявшей трубку свердловчанке уголовной ответственностью. В конечном счете звонивший сообщил о том, что якобы направляет группу оперативников в дом к жительнице столицы Свердловской области.

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