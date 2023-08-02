Лже-силовик позвонил жительнице Екатеринбурга и позвал к телефону мертвого человека

Девушка записала звонок и опубликовала в telegram-канале «Злой Екатеринбург». На записи слышно, что мужчина угрожает поднявшей трубку свердловчанке уголовной ответственностью. В конечном счете звонивший сообщил о том, что якобы направляет группу оперативников в дом к жительнице столицы Свердловской области.