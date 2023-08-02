Неизвестные пытались повесить кошку в Екатеринбурге

Известно, что спасенную кошку назвали Марсельезой. На сегодняшний день ее состояние в норме. Угроз для жизни нет, однако у спасенного животного выявили заболевания, требующие денежных затрат на медикаменты и специализированную помощь. О возникшей ситуации стало известно из сообщества «Благотворительный фонд помощи травмированным животным „Клякса“ в социальных сетях.