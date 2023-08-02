Неизвестные пытались повесить кошку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Со слов волонтеров фонда «Клякса», кошку обнаружили в Екатеринбурге. Горожане рассказали, что некто предпринял попытку убить животное путем повешения. Информация подтвердилась после осмотра ветеринарного врача: у пострадавшей нашли характерные травмы.
Известно, что спасенную кошку назвали Марсельезой. На сегодняшний день ее состояние в норме. Угроз для жизни нет, однако у спасенного животного выявили заболевания, требующие денежных затрат на медикаменты и специализированную помощь. О возникшей ситуации стало известно из сообщества «Благотворительный фонд помощи травмированным животным „Клякса“ в социальных сетях.