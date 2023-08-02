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Неизвестные пытались повесить кошку в Екатеринбурге

2 августа 2023, 05:36
Фото: Midjourney
Зооволонтеры спасли в Екатеринбурге кошку, которую неизвестные лица пытались повесить.

Со слов волонтеров фонда «Клякса», кошку обнаружили в Екатеринбурге. Горожане рассказали, что некто предпринял попытку убить животное путем повешения. Информация подтвердилась после осмотра ветеринарного врача: у пострадавшей нашли характерные травмы.

Известно, что спасенную кошку назвали Марсельезой. На сегодняшний день ее состояние в норме. Угроз для жизни нет, однако у спасенного животного выявили заболевания, требующие денежных затрат на медикаменты и специализированную помощь. О возникшей ситуации стало известно из сообщества «Благотворительный фонд помощи травмированным животным „Клякса“ в социальных сетях.

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#Анна Варнакина#Кошка#Спасение#Удушье#Кот#Происшествия#Екатеринбург
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