Нож торчал из шеи. Житель Свердловской области пытался заколоть соседа вилами

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Прибыв не место, сотрудники полиции увидели участников конфликта. Один из них был вооружен вилами, второй — монтировкой, третий мужчина истекал кровью. На требование прекратить конфликт, участники драки не отреагировали, сообщили полицейские.
Угомонить скандалистов получилось при помощи оружия. Увидев табельный пистолет, мужчины прекратили перепалку. Полицейские успокоили самого буйного из сельчан, изъяв вилы. Один из участников потасовки оказался ранен, рукоять ножа торчала у него из шеи. Ему была оказана медицинская помощь по приезду скорой.
Причиной драки стало электричество. Мужчины жили в одном доме и часто конфликтовали. Один из них чинил дома проводку, а у другого погас свет. Это стало началом конфликта, пишет Ural Mash.