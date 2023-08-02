Нож торчал из шеи. Житель Свердловской области пытался заколоть соседа вилами

Угомонить скандалистов получилось при помощи оружия. Увидев табельный пистолет, мужчины прекратили перепалку. Полицейские успокоили самого буйного из сельчан, изъяв вилы. Один из участников потасовки оказался ранен, рукоять ножа торчала у него из шеи. Ему была оказана медицинская помощь по приезду скорой.