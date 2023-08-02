Спасшего мать и ребенка строителя наградили в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Мужчина поспешил на помощь, как только услышал крик женщины с балкона — он трудился на строительной площадке поблизости. Манучехр с трудом понимает по-русски, поэтому он боялся, что мама планирует выбросить ребенка из окна — она держала младенца на вытянутых руках.
Строитель поднялся на 25-й этаж, взял пожарный гидрант и потушил возгорание через дверной глазок, а после постарался выбить дверь. Вероятно, огонь возник из-за возгорания масла на кухне.
В результате спасательной операции Манучехр успел надышаться гарью, однако на данный момент его здоровье в порядке. Компания, в которой работает строитель, наградила его деньгами, двумя благодарственными письмами и бейсболкой. Также МЧС обещает наградить мужчину грамотой, сообщает «КП-Екатеринбург».