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Спасшего мать и ребенка строителя наградили в Екатеринбурге

2 августа 2023, 11:03
Фото: 1MI
Строитель Манучехр Расулов из Вахдата спас молодую мать и ребенка от пожара в квартире, потушив огонь через дверной глазок. Все случилось 1 августа на 25-м этаже дома в микрорайоне Светлый в Екатеринбурге.

Мужчина поспешил на помощь, как только услышал крик женщины с балкона — он трудился на строительной площадке поблизости. Манучехр с трудом понимает по-русски, поэтому он боялся, что мама планирует выбросить ребенка из окна — она держала младенца на вытянутых руках.

Строитель поднялся на 25-й этаж, взял пожарный гидрант и потушил возгорание через дверной глазок, а после постарался выбить дверь. Вероятно, огонь возник из-за возгорания масла на кухне.

В результате спасательной операции Манучехр успел надышаться гарью, однако на данный момент его здоровье в порядке. Компания, в которой работает строитель, наградила его деньгами, двумя благодарственными письмами и бейсболкой. Также МЧС обещает наградить мужчину грамотой, сообщает «КП-Екатеринбург».

Строитель в Екатеринбурге потушил пожар через дверной глазок квартиры
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#Екатеринбург#Пожар#Дети#Спасение#Строитель#Происшествия#Анна Варнакина
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