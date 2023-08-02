Спасшего мать и ребенка строителя наградили в Екатеринбурге

Мужчина поспешил на помощь, как только услышал крик женщины с балкона — он трудился на строительной площадке поблизости. Манучехр с трудом понимает по-русски, поэтому он боялся, что мама планирует выбросить ребенка из окна — она держала младенца на вытянутых руках.