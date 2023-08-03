Свердловскую сметану сомнительного качества завезли в детский сад Озерска

На текущий момент поставщик уже оповещен о нарушениях процесса производства кисломолочного продукта. Сотрудникам детского сада рекомендовали изъять сметану из оборота. В Россельхознадзоре дополнительно сообщили о том, что все необходимые меры по урегулированию ситуации будут приняты.