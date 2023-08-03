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Свердловскую сметану сомнительного качества завезли в детский сад Озерска

3 августа 2023, 03:13
Фото: 1MI
Сметана сомнительного качества поступила в детский сад Заозерска из Свердловской области. Всего было выявлено 2,8 кг некачественного продукта.

Сотрудники пресс-службы Россельхознадзора по Челябинской и Озерской областям сообщили, что в ходе проверки в составе сметаны было выявлено сливочное масло непонятого производства. Небольшое количество продукта из Свердловской области привезли одному из бизнесменов Челябинска, который отправил 2,8 кг сметаны в детский сад Озерска.

На текущий момент поставщик уже оповещен о нарушениях процесса производства кисломолочного продукта. Сотрудникам детского сада рекомендовали изъять сметану из оборота. В Россельхознадзоре дополнительно сообщили о том, что все необходимые меры по урегулированию ситуации будут приняты.

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#Ирина Кирилова#Сметана#Подделка#Дети#Детский сад#Общество#Новости УрФО
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