Свердловскую сметану сомнительного качества завезли в детский сад Озерска

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Сотрудники пресс-службы Россельхознадзора по Челябинской и Озерской областям сообщили, что в ходе проверки в составе сметаны было выявлено сливочное масло непонятого производства. Небольшое количество продукта из Свердловской области привезли одному из бизнесменов Челябинска, который отправил 2,8 кг сметаны в детский сад Озерска.
На текущий момент поставщик уже оповещен о нарушениях процесса производства кисломолочного продукта. Сотрудникам детского сада рекомендовали изъять сметану из оборота. В Россельхознадзоре дополнительно сообщили о том, что все необходимые меры по урегулированию ситуации будут приняты.