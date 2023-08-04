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Спикер Бабушкина высказалась о детском омбудсмене после скандалов с детьми

4 августа 2023, 07:36
Фото: Midjourney
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области не намерены отстранять от работы уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова, хотя из года в год делают ему замечания.

Спикеры ЗакСО надеются на то, что политический деятель «исправится», сообщает Людмила Бабушкина, выступавшая на пресс-конференции ТАСС. С ее слов, депутаты каждый год подмечают недостатки в отчетах Морокова.

Напомним, что поводом для обсуждения деятельности Морокова стали случившиеся в Свердловской области трагические события: смерть Далера Бобиева, а также пропажа восьмилетней девочки. Первый ребенок скончался в последний месяц 2022 года. Девочку, в свою очередь, сутки удерживал в своем жилье мужчина — в данный момент он в СИЗО по подозрению в насилии.

Пропавшую в Екатеринбурге восьмилетнюю девочку нашли спустя почти два дня поисков
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#Политика#Спикер#Заксобрание#Дети#Свердловская область#Анна Варнакина#Людмила Бабушкина#Игорь Мороков
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