Спикер Бабушкина высказалась о детском омбудсмене после скандалов с детьми

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Спикеры ЗакСО надеются на то, что политический деятель «исправится», сообщает Людмила Бабушкина, выступавшая на пресс-конференции ТАСС. С ее слов, депутаты каждый год подмечают недостатки в отчетах Морокова.
Напомним, что поводом для обсуждения деятельности Морокова стали случившиеся в Свердловской области трагические события: смерть Далера Бобиева, а также пропажа восьмилетней девочки. Первый ребенок скончался в последний месяц 2022 года. Девочку, в свою очередь, сутки удерживал в своем жилье мужчина — в данный момент он в СИЗО по подозрению в насилии.