Спикер Бабушкина высказалась о детском омбудсмене после скандалов с детьми

Напомним, что поводом для обсуждения деятельности Морокова стали случившиеся в Свердловской области трагические события: смерть Далера Бобиева, а также пропажа восьмилетней девочки. Первый ребенок скончался в последний месяц 2022 года. Девочку, в свою очередь, сутки удерживал в своем жилье мужчина — в данный момент он в СИЗО по подозрению в насилии.