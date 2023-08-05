Пенсионер из Екатеринбурга отдал 700 тысяч рублей за подключение вышек 5G

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Звонивший рассказал пожилому екатеринбуржцу, что производится подключение вышек скоростной сотовой связи, и дабы избежать незапланированного изменения номера, требуется скачать определенное мобильное приложение и через него провести настройки сим-карты. Мошенник проинструктировал пенсионера, в результате чего контроль над сотовым телефоном оказался в руках звонившего.
Лже-сотрудник провайдера удаленно перевел 700 тысяч рублей с карты мужчины. Далее приложение заблокировалось. Деньги, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, екатеринбуржец ранее взял в кредит. Возбуждено дело по статье о мошенничестве, правоохранители проводят следственные мероприятия.