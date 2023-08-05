Пенсионер из Екатеринбурга отдал 700 тысяч рублей за подключение вышек 5G

Звонивший рассказал пожилому екатеринбуржцу, что производится подключение вышек скоростной сотовой связи, и дабы избежать незапланированного изменения номера, требуется скачать определенное мобильное приложение и через него провести настройки сим-карты. Мошенник проинструктировал пенсионера, в результате чего контроль над сотовым телефоном оказался в руках звонившего.