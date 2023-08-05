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Пенсионер из Екатеринбурга отдал 700 тысяч рублей за подключение вышек 5G

5 августа 2023, 13:31
Фото: Midjourney
Лже-сотрудник сотового провайдера обманом заставил пенсионера из Чкаловского района Екатеринбурга отдать 700 тысяч рублей. Предлогом стали подключение вышек 5G и якобы возможная смена номера телефона.

Звонивший рассказал пожилому екатеринбуржцу, что производится подключение вышек скоростной сотовой связи, и дабы избежать незапланированного изменения номера, требуется скачать определенное мобильное приложение и через него провести настройки сим-карты. Мошенник проинструктировал пенсионера, в результате чего контроль над сотовым телефоном оказался в руках звонившего.

Лже-сотрудник провайдера удаленно перевел 700 тысяч рублей с карты мужчины. Далее приложение заблокировалось. Деньги, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, екатеринбуржец ранее взял в кредит. Возбуждено дело по статье о мошенничестве, правоохранители проводят следственные мероприятия.

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#Анна Варнакина#Пенсионер#Мошенник#Телефонный мошенник#Телефонные мошенники#Мошенники#Екатеринбург
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