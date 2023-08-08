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Присяжные в Екатеринбурге оправдали обвиняемого в заказном убийстве бизнесмена

8 августа 2023, 16:43
Фото: 1MI
В Екатеринбурге судом присяжных оправдан предприниматель Насим Мамедов, обвиняемый в заказном убийстве бизнесмена Алексея Зубакина.

Убийство произошло в 2000 году. Его заказчик — Дмитрий Дейч — умер вскоре после начала судебного процесса, пишет Е1.

Известно, что обвиняемый ранее был судим. Свою причастность к заказному убийству мужчина отрицал, при этом он отказался от прохождения полиграфа.

Оправдательный вердикт был вынесен судом присяжных единогласно. Через некоторое время судом будет вынесен приговор по данному делу.

Напомним, житель Нижнего Тагила, осужденный за совершенное смертельное ДТП в 2022 году, пытается обжаловать приговор.

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