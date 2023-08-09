В Первоуральске пьяный водитель сбил старушку на пешеходном переходе

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Авария произошла 8 августа в 16:30 на ул. Трубников, 62. 55-летний водитель не уступил дорогу пешеходу — 84-летней женщине.
В результате у бабушки диагностировали травму носа. Ее отвезли в больницу, а после оказания медпомощи отпустили домой. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
Известно, что по внешним признакам мужчина был пьян на момент ДТП, однако от медицинского освидетельствования он отказался. В отношении него составлены два административных протокола.