Жители Верхней Салды могут узнать об особенностях работы нового кремниевого завода

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Местные жители, интересующиеся экологической обстановкой в Верхнесалдинском городском округе, смогут увидеть все документы по проекту кремниевого завода — резидента «Титановой долины».
Компания «Силарус» в 2026 году планирует запустить производство технического кремния в Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина». Мощность предприятия составит 36 тысяч тонн в год. Площадка выбрана потому, что там есть инфраструктура для металлургического предприятия, доступны энергоресурсы и близко располагаются транспортные магистрали.
В проект планируется вложить 10,3 млрд рублей. Основной объем продукции — около 60% — будут поставлять на российские предприятия, использующие кремний в создании материалов для самолетов, автомобилей, кремнийорганических соединений, радио- и микроэлектроники.
Схема очень простая — чтобы получить технический кремний, кварц нагревают в электродуговой печи в присутствии углерода, источником которого служит древесный уголь или щепа. Это единственный способ получить технический кремний в промышленных масштабах. Так его производили и производят во всем мире. Меняются только оборудование и подходы к очистке газов. Поскольку инженерная мысль предлагает все более совершенные решения, нужно использовать их при строительстве новых предприятий, — говорит Андрей Коблик, технический руководитель проекта «Силарус».
На новом заводе будут заняты 400 сотрудников. По словам генерального директора «Титановой долины» Андрея Антипова, производство даже может стать частью крупного нацпроекта, направленного на развитие микроэлектроники. Ведь технический кремний используется как сырье для электронных компонентов.
Экологов в производстве технического кремния беспокоят два фактора — значительное пылеобразование и возможный шум оборудования. Нейтрализация пыли осуществляется при помощи двухступенчатой очистки. Сначала улавливается крупная фракция, затем — более мелкая. Такое устройство газоочистки позволяет задерживать до 99,8% образующейся пыли.
С советских времен в стране имеется два завода, производящих технический кремний — в Шелехове Иркутской области и в Каменске-Уральском. У каждого из них были свои проблемы с очисткой отходящих газов. Так, в Шелехове газы проходят очистку в скрубберах при помощи жидкости. Все твердые частицы уносятся в шламохранилище. Эффективность таких устройств низкая. Кроме того, они задерживают менее 80% пыли. В результате на предприятии остается шлам. Он накапливается. Реконструкция газоочистки началась только в 2020 году.
В Каменске-Уральском длительное время вообще отсутствовали фильтры, а потому вся пыль уходила в атмосферу. Получалось, что завод за год выбрасывал больше 10 тысяч тонн отходов.
В 2016–2017 годах на заводе появились очистные сооружения с рукавными фильтрами и звукопоглощающие экраны. Всего на модернизацию были затрачены 1,3 млрд рублей. С помощью сухой очистки теперь собирается мелкая фракция, которая раньше выбрасывалась в воздух. В Шелехове же пыль превращалась в шлам.
Теперь микрокремнезем, который получается в результате очистки отходящих газов, используется в качестве добавки в огнеупорные материалы и бетон. Это повышает их эксплуатационные свойства.
Для экологичного производства заводу потребуются печи, системы дозировки, газоочистка, системы автоматики и управления процессом. Все это будет приобретено у ведущих производителей подобного специального оборудования.
Отмечается, что такие системы используются на предприятиях в Норвегии, Франции, Германии, Италии. Обусловлено это тем, что законы ЕС обязывают промышленников использовать лучшие технологии.
Но перечень веществ, подлежащих нормированию, в России значительно — возможно, даже кратно — больше чем в Европе. В то же время сами российские нормативы скорее жестче — об этом говорят многие исследователи в области экологического права, — говорит общественный инспектор Росприроднадзора Александр Данилов.
Производство кремния считается металлургической отраслью и относится к III классу опасности. Согласно нормативам, для завода обоснована санитарная зона в 300 метров. На этом расстоянии не будет повышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. В расчетах учтены все выбросы от предприятия, рассеивание, роза ветров, а также фоновые концентрации местности. Ближайшее жилье при этом располагается в Верхней Салде минимум в 1390 метрах.
Практика других стран показала — если очистные сооружения улавливают 99,8% пыли, то предприятия могут работать близко к жилым домам. Например, норвежский завод Elkem находится в 300-350 метрах от города Му-и-Рана (мощность — 90 тысяч тонн, 10200 сотрудников) находится в 300-350 метрах от города Му-и-Рана, немецкий завод RW SiliciumGmbH (30 тысяч тонн, 120 сотрудников) — в 500-550 метрах от города Покинга, французский FerroPem (17 тысяч тонн, 500 сотрудников) — в 500 метрах от города Англефор.
Закон предписывает определенные шаги по проектированию и пуску предприятий. Построить и запустить в эксплуатацию завод можно только при выполнении необходимых процедур. В том числе, общественных обсуждений проекта и государственной экологической экспертизы.
Эксперты на данных этапах должны разобраться, насколько проект соответствует техническим регламентам и законодательству. А на этапах строительства завода и его работы процесс контролируют надзорные органы.
Согласно закону 174-ФЗ, который регламентирует порядок госэкспертизы, определяются и условия для общественной экспертизы. Требования к экспертам не отличаются, но с результатами общественных обсуждений госкомиссия может не согласиться.
В данном случае инициатором общественной экспертизы стала региональная Общественная палата. Ее поддержала некоммерческая организация, региональный народный фронт и экологическое движение. Работа была поручена экспертному фонду «ТЭХЭКО» (Москва). Его специалисты посчитали, что строительство нового предприятия не нанесет местности ущерб.
Согласно обнародованному в марте 2023 года заключению, масштаб и характер воздействия на окружающую среду соответствуют заявленным показателям. Материалы также были отправлены на госэкспертизу, проводимую Росприроднадзором.
Однако в апреле была проведена еще одна экологическая экспертиза. На ней настояли противники строительства завода. Выполнена она региональной организацией «Уральская экологическая экспертиза».
По мнению авторов, «Силарусом» представлена не вся проектная документация, требуемая по закону. Также заявлялось, что в материалах не найдены сведения о проведенных инженерных изысканиях (геологических, геофизических, экологических, метеорологических и других) на участке предполагаемого строительства завода. Кроме того, не получили эксперты и ответа на вопрос о допустимости производства технического кремния на территории «Титановой долины».
В результате эксперты заявили, что для оценки воздействия завода на окружающую среду им не хватило данных. По их мнению, «Силарус» недооценил влияние на природу сточных вод. В материалах экспертизы также сказано, что работа завода может вывести из равновесия экосистему водно-болотных угодий. Это чревато выделением углекислого газа в больших количествах.
По мнению Александра Данилова, подход экспертов был формальным, так как организаторы экспертизы могут запросить любые сведения у проверяемого, но сделано этого не было. Также организация не пояснила, почему считает предоставленную информацию недостоверной.
Специалист также напомнил, что инженерные изыскания объектом экспертизы не являются. Причина кроется в том, что они касаются только земельного участка конкретного промышленного объекта. Данилов ответил и на претензии, касающиеся сточных вод. По его словам, будущий завод не считается объектом НВОС (негативное воздействие на окружающую среду), так как основные очистные сооружения относятся к инфраструктуре «Титановой долины». Они входят в инфраструктуру «Титановой долины». На вопрос о сохранности болотных угодий Данилов ответил, что он не очень понятен, потому что участок предприятия с ними не граничит.
В целом после анализа подобного заключения напрашивается вопрос о персональном составе экспертов общественной экологической экспертизы и оценке их компетентности, — говорит Данилов.
Главное, по его мнению, встречи с местными жителями и их информирование об особенностях производства технического кремния и об охране окружающей среды.