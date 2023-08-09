Жители Верхней Салды могут узнать об особенностях работы нового кремниевого завода

Специалист также напомнил, что инженерные изыскания объектом экспертизы не являются. Причина кроется в том, что они касаются только земельного участка конкретного промышленного объекта. Данилов ответил и на претензии, касающиеся сточных вод. По его словам, будущий завод не считается объектом НВОС (негативное воздействие на окружающую среду), так как основные очистные сооружения относятся к инфраструктуре «Титановой долины». Они входят в инфраструктуру «Титановой долины». На вопрос о сохранности болотных угодий Данилов ответил, что он не очень понятен, потому что участок предприятия с ними не граничит.