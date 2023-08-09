Жителям Екатеринбурга рассылают фальшивые квитанции от «газовиков»

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Квитанции прислали в том числе тем, у кого в доме установлены плиты на электричестве, а не на газу. Горожане находят их в своих почтовых ящиках, рассказали в пресс-службе «Екатеринбурггаза».
В организации также отметили, что подобная рассылка происходит накануне обновления законодательства.
Так, с 1 сентября 2023 года техобслуживание, а также ремонтные работы газового оборудования в домах и квартирах будет проводить газораспределительное учреждение. В связи с этим мастера с отсутствием квалификации и сомнительные компании будут находиться вне закона.
Напомним, в мае 2023 года жителям Екатеринбурга в электронном виде приходили поддельные штрафы якобы от госавтоинспекторов.