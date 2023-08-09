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Жителям Екатеринбурга рассылают фальшивые квитанции от «газовиков»

9 августа 2023, 15:12
Фото: 1MI
Жителям Екатеринбурга массово рассылают поддельные квитанции якобы от газовиков.

Квитанции прислали в том числе тем, у кого в доме установлены плиты на электричестве, а не на газу. Горожане находят их в своих почтовых ящиках, рассказали в пресс-службе «Екатеринбурггаза».

В организации также отметили, что подобная рассылка происходит накануне обновления законодательства.

Так, с 1 сентября 2023 года техобслуживание, а также ремонтные работы газового оборудования в домах и квартирах будет проводить газораспределительное учреждение. В связи с этим мастера с отсутствием квалификации и сомнительные компании будут находиться вне закона.

Напомним, в мае 2023 года жителям Екатеринбурга в электронном виде приходили поддельные штрафы якобы от госавтоинспекторов.

Екатеринбуржцам приходят фальшивые штрафы от ГИБДД
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#18+#Инцидент#Злоумышленники#Квитанции#Газовики#Газоснабжение#Горожане#Рассылка#Происшествия
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