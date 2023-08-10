Убитую в Екатеринбурге 17-летнюю девушку похоронили

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:51
Девушку похоронили 9 августа 2023 года на Преображенском кладбище. До восьмого класса погибшая жила и училась в Челябинске, а потом уехала в Екатеринбург, пишет Е1.
Напомним, убийство случилось ночью 7 августа 2023 года. Молодая пара вместе со своим приятелем употребляла алкогольные напитки.
В какой-то момент между двумя молодыми людьми произошел конфликт на почве ревности, в результате чего парень набросился на девушку и убил ее.
Вскоре его задержали и избрали меру пресечения в виде заключения под стражей. По словам молодого человека, убитая якобы спровоцировала его своим флиртом с другими представителями мужского пола.