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Убитую в Екатеринбурге 17-летнюю девушку похоронили

Убитую в Екатеринбурге 17-летнюю девушку похоронили

10 августа 2023, 06:51
Фото: 1MI
Похороны 17-летней девушки, которую убил ножом ее приятель в Екатеринбурге, прошли в Челябинске, откуда она была родом.

Девушку похоронили 9 августа 2023 года на Преображенском кладбище. До восьмого класса погибшая жила и училась в Челябинске, а потом уехала в Екатеринбург, пишет Е1.

Напомним, убийство случилось ночью 7 августа 2023 года. Молодая пара вместе со своим приятелем употребляла алкогольные напитки.

В какой-то момент между двумя молодыми людьми произошел конфликт на почве ревности, в результате чего парень набросился на девушку и убил ее.

Вскоре его задержали и избрали меру пресечения в виде заключения под стражей. По словам молодого человека, убитая якобы спровоцировала его своим флиртом с другими представителями мужского пола.

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