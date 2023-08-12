Труп мужчины с велосипедом обнаружен на ГГМ в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
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Updated Сегодня, 10:23
Мужчину нашли 11 августа на поле на Гальянке. На каком именно — неизвестно. У него был велосипед, — сообщили TagilCity.ru очевидцы.
В пресс-службе СК по Свердловской области TagilCity.ru факт инцидента подтвердили. Там сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.
Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Тело отправлено на судмедэкспертизу, — сообщили TagilCity.ru в СК по Свердловской области.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, личность погибшего уже установлена.
Это мужчина 1987 года рождения. Предварительно, смерть не криминальная, — сообщил Горелых.