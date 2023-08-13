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6-летний ребенок травмировался во время фестиваля в Екатеринбурге

6-летний ребенок травмировался во время фестиваля в Екатеринбурге

13 августа 2023, 10:26
Фото: 1MI
Шестилетний мальчик в Екатеринбурге порезал себе руку во время фестиваля «Атмофест».

Мальчик рассматривал камни, представленные на выставке, и случайно порезал руку об один из них. По словам очевидцев, было много крови, а ребенок терял сознание, пишет Е1.

Мама пострадавшего рассказала, что на фестивале им мало кто помогал. Семью попросили уйти с мероприятия. Доврачебную помощь оказал мальчику прохожий: ему удалось остановить кровь.

Через некоторое время приехали сотрудники скорой помощи и отвезли ребенка в больницу в операционное отделение.

Напомним, в Верхней Пышме школьник во время перемены стукнулся о дверную ручку, в результате чего он травмировался и пролежал неделю в больнице. Родители отсудили у школы 100 тысяч рублей в качестве компенсации.

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