6-летний ребенок травмировался во время фестиваля в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Мальчик рассматривал камни, представленные на выставке, и случайно порезал руку об один из них. По словам очевидцев, было много крови, а ребенок терял сознание, пишет Е1.
Мама пострадавшего рассказала, что на фестивале им мало кто помогал. Семью попросили уйти с мероприятия. Доврачебную помощь оказал мальчику прохожий: ему удалось остановить кровь.
Через некоторое время приехали сотрудники скорой помощи и отвезли ребенка в больницу в операционное отделение.
Напомним, в Верхней Пышме школьник во время перемены стукнулся о дверную ручку, в результате чего он травмировался и пролежал неделю в больнице. Родители отсудили у школы 100 тысяч рублей в качестве компенсации.