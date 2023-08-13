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Мумии отца и сына найдены в квартире в Екатеринбурге

Мумии отца и сына найдены в квартире в Екатеринбурге

13 августа 2023, 06:27
Фото: 1MI
В квартире в Екатеринбурге найдены тела отца и сына, умерших почти пять лет назад.

Оба умерших очень редко выходили из дома, так как были замкнутые. По словам местного жителя, никто не мог предположить, что отец и сын могли скончаться, пишет Ура.ру.

Также очевидец рассказал, что несколько лет назад их родственники обращались в полицию с заявлением о пропаже, но тогда погибших не нашли. Недавно они снова стали искать близких, и в этот раз их нашли в своей квартире мертвыми.

На место происшествия выезжали полицейские и сотрудники Следкома.

Напомним, ночью 10 августа 2023 года в лесу в Каменске-Уральском нашли погибшую 16-летнюю девушку. Свердловчанка возвращалась домой с электрички поздно вечером.

Труп 16-летней девушки найден в лесу в Каменске-Уральском
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#18+#Инцидент#Полиция#Смерть#СК#Квартира#Тела#Умершие#Родственники#Происшествия
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