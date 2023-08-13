Мумии отца и сына найдены в квартире в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Оба умерших очень редко выходили из дома, так как были замкнутые. По словам местного жителя, никто не мог предположить, что отец и сын могли скончаться, пишет Ура.ру.
Также очевидец рассказал, что несколько лет назад их родственники обращались в полицию с заявлением о пропаже, но тогда погибших не нашли. Недавно они снова стали искать близких, и в этот раз их нашли в своей квартире мертвыми.
На место происшествия выезжали полицейские и сотрудники Следкома.
Напомним, ночью 10 августа 2023 года в лесу в Каменске-Уральском нашли погибшую 16-летнюю девушку. Свердловчанка возвращалась домой с электрички поздно вечером.