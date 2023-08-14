Три авто пролетели на красный по встречке после салюта в День города в Нижнем Тагиле

Перекресток улиц Алтайская и Бобкова уже попадал в сводки ГИБДД с серьезными авариями. Так, в сентябре 2022 года на этом перекрестке, аналогично нарушив ПДД (на красный сигнал на высокой скорости и в нетрезвом виде), мужчина сбил местную жительницу, которая шла за подарком мужу на день рождения, оставив дома двух дочерей. Женщина в результате произошедшего едва выжила, стала инвалидом второй группы и заново училась ходить.