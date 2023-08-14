Три авто пролетели на красный по встречке после салюта в День города в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Нарушители попали на видео авторегистратора в машине, которая в этот момент стояла на перекрестке. При этом для пешеходов горел зеленый сигнал. По чистой случайности на дороге не было людей: в этот день после салюта тагильчане еще долго гуляли по городу:
Мы подъезжали к перекрестку, притормаживая, поскольку уже загорелся красный. Неожиданно слева от моего авто по встречной полосе, пересекая двойную сплошную, промчался темный седан. Мы возмутились таким поведением водителя, а следом также на очень высокой скорости пролетели еще два седана — серый «Логан» и вроде серебристая Skoda. Номера авто мы зафиксировали, передадим в ГИБДД. Ранее на этой дороге есть камеры фиксации скорости. Уверена, эти машины летели с нарушением и должны были словить штрафы, — рассказывает TagilCity.ru очевидец произошедшего.
Первый автомобиль перестроился в свою полосу после перекрестка, а два других ехали лоб в лоб встречной машине, создавая опасную ситуацию. Все произошло в районе 00:30, говорят очевидцы. Они предположили, что из-за большого числа экипажей ГИБДД в центре города, водители решили погонять на Вагонке.
Согласно представленного видео, имеются нарушения со стороны неустановленных водителей. По данному факту будет проведена проверка. Сотрудники Госавтоинспекции просмотрят камеры видеонаблюдения, при установке конкретных водителей, допустивших грубые нарушения ПДД РФ привлекут их к административной ответственности,— сообщили редакции TagilCity.ru В ГИБДД Нижнего Тагила.
Перекресток улиц Алтайская и Бобкова уже попадал в сводки ГИБДД с серьезными авариями. Так, в сентябре 2022 года на этом перекрестке, аналогично нарушив ПДД (на красный сигнал на высокой скорости и в нетрезвом виде), мужчина сбил местную жительницу, которая шла за подарком мужу на день рождения, оставив дома двух дочерей. Женщина в результате произошедшего едва выжила, стала инвалидом второй группы и заново училась ходить.