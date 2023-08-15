В Краснотурьинске женщина сбила пони и отсудила у его хозяина 35 тысяч рублей

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Тогда иномарка Ольги столкнулась с пони. Женщина ехала со скоростью 40 км/ч. Животное сперва шло по обочине, но в какой-то момент неожиданно выбежало на дорогу. Ольга не успела затормозить, сообщает Свердловский облсуд.
Так как Ольга успела повернуть руль вправо, лошадь была задета по касательной, благодаря чему удалось избежать ее летального исхода. Животное только травмировалось. Автомобиль тоже получил повреждения. Ремонт обошелся хозяйке в 103 тысячи рублей.
В результате Ольга обратилась хозяину пони Анатолию. Она стала настаивать, что мужчина плохо приглядывал за животным, потому и произошла авария. В суде она пыталась взыскать с него всю сумму ущерба и разные судебные расходы.
Однако суд решил, что в произошедшем виноваты оба — Ольга на 30%, а Анатолий — на 70%. В результате с мужчины взыскали 72 100 рублей и судебные расходы — 10 670 рублей. Но Анатолий пришел в суд обжаловать этот вердикт.
Тогда суд решил, что женщина была недостаточно внимательна за рулем и не предприняла мер по снижению скорости. После этого судебное решение было изменено — с Анатолия взыскали в общей сложности 35 тысяч рублей.