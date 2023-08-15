В Краснотурьинске женщина сбила пони и отсудила у его хозяина 35 тысяч рублей

Однако суд решил, что в произошедшем виноваты оба — Ольга на 30%, а Анатолий — на 70%. В результате с мужчины взыскали 72 100 рублей и судебные расходы — 10 670 рублей. Но Анатолий пришел в суд обжаловать этот вердикт.