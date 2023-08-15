В Нижнем Тагиле появится новый автобусный маршрут

В Нижнем Тагиле по мосту через пруд запустят новый маршрут с Гальянки до Вагонки

В третьем квартале 2023 года администрация Нижнего Тагила планирует провести конкурс и заключить муниципальный контракт на оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по новому маршруту. Автобусы будут ходить из микрорайона ГГМ до ЦГБ № 1 на Вагонке через Луганский проспект.