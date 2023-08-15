В Нижнем Тагиле появится новый автобусный маршрут

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
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Updated Сегодня, 13:44
Запустить автобусы планируется уже в 2023 году, определен номер маршрута — 77. Он будет следовать в прямом и обратном направлениях по следующему пути:
Транспорт будет отправляться от магазина «Глобус» и делать по дороге 37 остановок:
Напомним, мост через Тагильский пруд был открыт для движения транспорта 12 августа 2022 года в день празднования 300-летнего юбилея города. Стоимость конструкции составила 4,5, миллиарда рублей. По проекту изначально были предусмотрены остановки пассажирского транспорта и пешеходные зоны.