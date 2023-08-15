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В Нижнем Тагиле по мосту через пруд запустят новый маршрут с Гальянки до Вагонки

В Нижнем Тагиле появится новый автобусный маршрут

15 августа 2023, 13:42
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле по мосту через пруд запустят новый маршрут с Гальянки до Вагонки

В третьем квартале 2023 года администрация Нижнего Тагила планирует провести конкурс и заключить муниципальный контракт на оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по новому маршруту. Автобусы будут ходить из микрорайона ГГМ до ЦГБ № 1 на Вагонке через Луганский проспект.

Запустить автобусы планируется уже в 2023 году, определен номер маршрута — 77. Он будет следовать в прямом и обратном направлениях по следующему пути:

  • Черноисточинскому шоссе;
  • Октябрьскому проспекту;
  • Луганскому проспекту;
  • Южному подъезду к Нижнему Тагилу;
  • улице Садоводов;
  • улице Зеленстроевская;
  • улице Алтайская;
  • улице Юности;
  • Восточному шоссе;
  • проспекту Вагоностроителей;
  • улице Зари;
  • улице Максарева.

Транспорт будет отправляться от магазина «Глобус» и делать по дороге 37 остановок:

  1. Магазин «Глобус»,
  2. «Пятый» магазин;
  3. улица Бригадная;
  4. школа № 90;
  5. рынок «Гальянский»;
  6. «Универсам»;
  7. «Карьер»;
  8. торгово-развлекательный центр «КИТ»;
  9. школа № 40;
  10. Уральский проспект;
  11. Луганский проспект;
  12. микрорайон Фотеево;
  13. «Корабельный мыс»;
  14. «Сосновый бор»;
  15. «Путепровод»;
  16. «Горзеленхоз»;
  17. Садоводов, 40;
  18. улица Дальняя;
  19. Садоводов, 108;
  20. 25 квартал;
  21. «Карьеры»;
  22. Валегин бор;
  23. переулок Оплетина;
  24. Алтайский микрорайон;
  25. «Школа»;
  26. «Универсам»;
  27. «Спортивная»;
  28. улица Энтузиастов;
  29. проспект Вагоностроителей;
  30. «Техникум»;
  31. кинотеатр «Россия»;
  32. магазин «Зенит»;
  33. «Роддом»;
  34. Пихтовые горы;
  35. Лицей № 39;
  36. улица Максарева;
  37. ЦГБ № 1.

Напомним, мост через Тагильский пруд был открыт для движения транспорта 12 августа 2022 года в день празднования 300-летнего юбилея города. Стоимость конструкции составила 4,5, миллиарда рублей. По проекту изначально были предусмотрены остановки пассажирского транспорта и пешеходные зоны.

Движение на мосту через Тагильский пруд запущено в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Автобус#Пассажиры#Перевозки#Ггм#Вагонка#Луганский проспект#Мост через Тагильский пруд#Транспорт#Эксклюзив
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