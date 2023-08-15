В Новокузнецке 1,5-годовалый малыш лизнул провод зарядки от телефона и умер

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Малыша убило током на месте. Это произошло в Новокузнецке примерно в 22:00 14 августа, сообщает SHOT.
Известно, что мальчик играл в комнате родителей. Около кровати на зарядке стоял телефон с магнитным проводом. Его ребенок решил лизнуть и его ударило током. Реанимировать его не удалось.
Он рос в полной и благополучной семье. Его маме 32 года. Она сидела с ним дома и находилась в декрете, но именно в этот момент отвлеклась. СУ СК возбудил уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности.