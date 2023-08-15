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В Новокузнецке 1,5-годовалый малыш лизнул провод зарядки от телефона и умер

В Новокузнецке 1,5-годовалый малыш лизнул провод зарядки от телефона и умер

15 августа 2023, 12:51
Фото: 1MI
В Кемеровской области 1,5-годовалый мальчик лизнул провод зарядки от телефона и умер. Рядом с ним в квартире была мама, но в этот момент она ненадолго отвлеклась.

Малыша убило током на месте. Это произошло в Новокузнецке примерно в 22:00 14 августа, сообщает SHOT.

Известно, что мальчик играл в комнате родителей. Около кровати на зарядке стоял телефон с магнитным проводом. Его ребенок решил лизнуть и его ударило током. Реанимировать его не удалось.

Он рос в полной и благополучной семье. Его маме 32 года. Она сидела с ним дома и находилась в декрете, но именно в этот момент отвлеклась. СУ СК возбудил уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности.

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#Дарья Сорокина#Кемеровская область#Новокузнецк#Малыш#Провод зарядки#Телефон#Умер#Мама#Ребенок#Реанимация#Семья#Уголовное дело#Декрет#Ток#Происшествия
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