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87 тысяч лишилась 20-лентяя жительница Нижнего Тагила после установки приложения

87 тысяч лишилась 20-лентяя жительница Нижнего Тагила после установки приложения

16 августа 2023, 07:29
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле 20-летняя девушка лишилась 87 тысяч рублей, установив мобильное приложение по наводке мошенника.

По телефону злоумышленник представился работником банка и сказал, что к ним поступила заявка на смену абонентского номера в ее личном кабинете. Чтобы якобы пресечь чьи-то противоправные действия, мужчина предложил девушке установить мобильное приложение удаленного доступа, чтобы он таким образом провел на ее устройстве диагностику, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское.

В результате тагильчанка сообщила незнакомцу свой логин и пароль от личного кабинета. «Окончания диагностики» она ждала, повернув смартфон экраном вниз. Проделав все задуманное, мошенник попрощался.

На следующий день девушка зашла в свое мобильное приложение и узнала, что днем ранее она взяла кредит на 87 290 рублей, а все деньги перевела незнакомцу. Только тогда она удалила приложение удаленного доступа и обратилась в полицию.

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#Нижний Тагил#Криминал#Мошенничество#Приложение#Банк#Кредит#Удаленный доступ#Дарья Сорокина
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