87 тысяч лишилась 20-лентяя жительница Нижнего Тагила после установки приложения

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
По телефону злоумышленник представился работником банка и сказал, что к ним поступила заявка на смену абонентского номера в ее личном кабинете. Чтобы якобы пресечь чьи-то противоправные действия, мужчина предложил девушке установить мобильное приложение удаленного доступа, чтобы он таким образом провел на ее устройстве диагностику, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское.
В результате тагильчанка сообщила незнакомцу свой логин и пароль от личного кабинета. «Окончания диагностики» она ждала, повернув смартфон экраном вниз. Проделав все задуманное, мошенник попрощался.
На следующий день девушка зашла в свое мобильное приложение и узнала, что днем ранее она взяла кредит на 87 290 рублей, а все деньги перевела незнакомцу. Только тогда она удалила приложение удаленного доступа и обратилась в полицию.