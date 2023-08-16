Мужчина утонул в фонтане в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
О произошедшем рассказала свидетельница событий, пишет Е1. По ее словам, когда она проходила мимо, то видела, как на месте стояла скорая помощи и люди выносили мешок с трупом.
Рядом люди, которые вызвали скорую, сказали, что несчастный случай — утонул в фонтане, — добавила женщина.
Рядом с фонтаном лежали личные вещи утонувшего и велосипед. Очевидцы утверждают, что ему было около 25 лет.
В СУ СК сказали, что тело молодого человека направлено на экспертизу, проводится проверка. Предварительно известно, что его смерть не носит криминального характера.