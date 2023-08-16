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Published Сегодня, 08:39

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Мужчина утонул в фонтане в центре Екатеринбурга

Мужчина утонул в фонтане в центре Екатеринбурга

16 августа 2023, 08:39
Фото: 1MI
Молодой мужчина утонул в фонтане, расположенном в центре Екатеринбурга. Это произошло в фонтане «Каменный цветок» неподалеку от Плотинки.

О произошедшем рассказала свидетельница событий, пишет Е1. По ее словам, когда она проходила мимо, то видела, как на месте стояла скорая помощи и люди выносили мешок с трупом.

Рядом люди, которые вызвали скорую, сказали, что несчастный случай — утонул в фонтане, — добавила женщина.

Рядом с фонтаном лежали личные вещи утонувшего и велосипед. Очевидцы утверждают, что ему было около 25 лет.

В СУ СК сказали, что тело молодого человека направлено на экспертизу, проводится проверка. Предварительно известно, что его смерть не носит криминального характера.

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#Дарья Сорокина#Екатеринбург#Фонтан#Мужчина#Утонул#18+#Происшествия
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